San Mateo山獅跑到民宅 叼走雞後逃跑（視頻）

November 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

中半島San Mateo又出現山獅，這次山獅跑到民宅叼走了一隻雞。

住在Aragon Ave100號路段的一位居民對San Mateo警方說，在週日下午約1時半看到一隻山獅跳進他的後院，抓了一隻雞然後逃跑。

同一天下午約5點半，有人報告說在Laurelwood公園看到有一隻山獅走過，警方說，這已經是過去9天，第三次在San Mateo住宅區出現山獅。

10月28日上午，有人看到山獅出現在Dalehurst Ct.的一間後院，被攝錄機拍到。

相關人士說，山獅有時候會出現在市區，然後回到牠們的棲息地。

如果有人看到山獅，最好通知加州漁業和野生動物局，當局建議把寵物及動物放在室內，特別是夜間的時候。

如果遇到山獅，不要跑，而是要面對牠，站直，揮動手臂，發出聲音來嚇跑牠。

當局還建議在房子周圍安裝感應燈、修剪灌木，以減少山獅藏身之處。

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