San Mateo山獅跑到民宅 叼走雞後逃跑（視頻）

中半島San Mateo又出現山獅,這次山獅跑到民宅叼走了一隻雞。

住在Aragon Ave100號路段的一位居民對San Mateo警方說,在週日下午約1時半看到一隻山獅跳進他的後院,抓了一隻雞然後逃跑。

同一天下午約5點半,有人報告說在Laurelwood公園看到有一隻山獅走過,警方說,這已經是過去9天,第三次在San Mateo住宅區出現山獅。

10月28日上午,有人看到山獅出現在Dalehurst Ct.的一間後院,被攝錄機拍到。

相關人士說,山獅有時候會出現在市區,然後回到牠們的棲息地。

如果有人看到山獅,最好通知加州漁業和野生動物局,當局建議把寵物及動物放在室內,特別是夜間的時候。

如果遇到山獅,不要跑,而是要面對牠,站直,揮動手臂,發出聲音來嚇跑牠。

當局還建議在房子周圍安裝感應燈、修剪灌木,以減少山獅藏身之處。

