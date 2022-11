【KTSF】

聖荷西警方週一宣布於凌晨時間,逮捕在市內竊取催化轉換器的三名疑犯。

週一凌晨3點,聖荷西警方在進行巡邏時,發現三名可疑人士駕駛車輛,在社區鬼鬼祟祟,疑似尋找車輛下手,竊取催化轉換器。

警方事後在該車輛尋獲一組催化轉換器,並將三名疑犯逮捕。

