南加州有幸運兒贏20億Powerball頭獎彩金

November 8, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

最新一期開彩的Powerball樂透，頭獎獎金創下20億元的歷史新高，消息指南加州有一張彩票猜中全部號碼，舊金山（三藩市）則有幸運兒贏110萬元獎金。

由於處理銷售彩票的程序出現故障，導致原定週一晚開彩的Powerball，延後10小時，至東岸時間週二早上8時57分才抽出號碼，中獎號碼分別是10、33、41、47和56，Powerball特別號碼是10。

消息指，售出頭獎彩票的店舖是位於Altadena市的Joe’s Service Center，Altadena市位於洛杉磯市東北方，售出頭獎彩票的店舖可獲100萬獎金。

另外，加州有3張彩票中了5個號碼，但沒有中Powerball特別號碼，這些幸運兒每人贏110萬元獎金，其中一張中獎彩票在舊金山Noe Valley區Castro街1001號的店舖售出，另外兩張在洛杉磯縣Gardena市的Stues Dairy，以及Riverside縣Beaumont市的Oak Valley 76加油站售出。

上一次創下的最高派彩額紀錄是2016年，該期Powerball的頭獎獎金是15.86億元，當時有3張彩票猜中中獎號碼。

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