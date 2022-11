南加州有幸運兒贏20億Powerball頭獎彩金

【KTSF】

最新一期開彩的Powerball樂透,頭獎獎金創下20億元的歷史新高,消息指南加州有一張彩票猜中全部號碼,舊金山(三藩市)則有幸運兒贏110萬元獎金。

由於處理銷售彩票的程序出現故障,導致原定週一晚開彩的Powerball,延後10小時,至東岸時間週二早上8時57分才抽出號碼,中獎號碼分別是10、33、41、47和56,Powerball特別號碼是10。

消息指,售出頭獎彩票的店舖是位於Altadena市的Joe’s Service Center,Altadena市位於洛杉磯市東北方,售出頭獎彩票的店舖可獲100萬獎金。

另外,加州有3張彩票中了5個號碼,但沒有中Powerball特別號碼,這些幸運兒每人贏110萬元獎金,其中一張中獎彩票在舊金山Noe Valley區Castro街1001號的店舖售出,另外兩張在洛杉磯縣Gardena市的Stues Dairy,以及Riverside縣Beaumont市的Oak Valley 76加油站售出。

上一次創下的最高派彩額紀錄是2016年,該期Powerball的頭獎獎金是15.86億元,當時有3張彩票猜中中獎號碼。

