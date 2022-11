舊金山Potrero Hill新可負擔公寓預計2023年落成

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山Potrero Hill社區新建全數為可負擔房屋單位的公寓,預計在2023年落成。

位於舊金山Potrero Hill社區的Potrero Block B,上週正式動土,預計在2023年落成。

Potrero Block B將提供157個全新的住宅單位,全數為可負擔房屋單位,開放給地區收入中位數30至60%的家庭,其中117個單位保留給原本Potrero公屋的居民,其餘38個單位向新移入居民開放。

該建案也是市府在Potrero Hill社區的第二處可負擔房屋公寓。

市府與多個組織及社區人士組成的HOPE SF在Potrero Hill社區,計劃重建619個老舊公屋住宅單位,並增設一千個新住宅單位,向各收入層級的人士出租。

Potrero Block B是重建計劃的四個建案之一,也會是第二個落成的可負擔房屋公寓。

市府預計將在2024開放,第一批租戶入住Potrero Block B,目前有關機構還未接受申請,但是有興趣申請可負擔房屋住宅的人士,可以加入Potrero Block B的電子郵件通知名單,將收到第一手申請消息。

查詢更多資訊,請瀏覽:https://bridgehousing.com/properties/potrero-block-b/

