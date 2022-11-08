國民黨支持者在舊金山華埠成立後援會 為台灣年底九合一選舉國民黨候選人助威（視頻）

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台灣年底九合一選舉將在11月26日登場，選戰進入倒數之際，國民黨支持者上週六在舊金山華埠成立後援會，為國民黨候選人加油助威，民進黨方面，支持者也以各自不同的方式，為民進黨的候選人催票。

北加州僑學界支持中國國民黨九合一選舉後援會，剛剛過去的週六，於舊金山華埠的國父紀念館舉行，支持者熱情的呼口號，為國民黨的選情助陣。

國民黨駐美總支部常委/書記長趙炳賢說：「最近我們的支持度大大提高，但是我們不能大意，所以的話，我們在這裡成立後援會，主要的目標就是為我們各路的候選人打氣加油。」

國民黨海外部副主任鍾維君，還特別為要返台助選的人士一一的授旗造勢。

台灣自從全面取消隔離政策，開放入境民眾0+7之後，掀起海外僑民的返鄉潮，加上選舉投票日接近，機票一票難求，這位國民黨支持者就斥資3千美元，購買機票要回台灣助選，還有已經被除籍的支持者，儘管不能投票，還是照慣例回台灣參加助選團。

國民黨中評委張人睿說：「（您已經被除籍沒有投票權，但是您還是一定要回去助選的原因是甚麼？）對、沒錯，我們還是有催票的能力，而且我們的親朋好友，很多的人在國內台灣的，尤其我是住在一個社區裏頭，我更有影響力去影響我的親朋好友。」

台灣九合一選舉，選的是包括縣市長、縣市議員，以及村里鄰長等，各級地方首長以及議員，由於這是地方選舉，選民必須有戶籍才能投票，許多旅居灣區的台灣僑民，由於超過兩年沒有回台灣，導致戶口已被遷出，也因此喪失了選舉的投票權，加上機票水漲船高而且一位難求，回台灣投票的人明顯比四年前減少，儘管如此，國民黨還是號召支持者組成海外助選團，但做法上跟過去大不相同。

國民黨海外部副主任鍾維君說：「因為疫情的關係，我們不能住在同一個旅館，也不能夠坐同一個巴士，到每個地方去，所以我們採取分進合擊的方式，然後就是哪個地方有造勢活動，我們到哪個地方去，然後另外有一件非常重要的事情就是，我們要把我們海外的心，我們奉獻出來的（捐款），我們親自會交到各個競選總部去。」

至於民進黨方面，支持者的情況又是如何？會不會組成後援會呢？

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說：「這次九合一地方大選，因為太多地方縣市的候選人投入選戰，民進黨矽谷支黨部沒有辦法說，一個一個來組織海外的後援會及造勢活動，但是我們來自不同縣市的灣區黨員及支持者都是自發性的，他們常常透過社群網路平台也好，或者是電話告訴他們台灣的親友們，一定要支持民進黨提名的候選人。」

儘管這次在海外的選情，比起2018年來說明顯冷了許多，但藍綠陣營支持者都還是以各種的方式來表達對選舉的熱情，綠營也同樣有支持者，陸續回台灣投票。

張正邦說：「我們確實有看到許多對選舉，熱情的民進黨支持者陸陸續續返回台灣，一方面是與台灣許久沒見面的親友們相聚，一方面當然用行動來支持，我們民進黨今年提名的候選人。」

四年前的九合一大選，國民黨在韓流旋風加持下，地方版圖取得亮麗的成績單，22個縣市拿下16席，後來因為韓國瑜被罷免丟了高雄一席，如今四年過去了，形勢大不相同，灣區藍綠陣營對於選情的評估如何呢？

鍾維君說：「我覺得我們很有信心，在這個六都裡面，我們至少可以斬獲四都，然後在我們22縣市裡面，也能夠獲選16縣市，應該沒有問題，但是我們在這個關頭時刻，要審慎樂觀不可大意。」

張正邦說：「比較樂觀分析來講的話，至少我們可以保住我們現有的席次，像從基隆、桃園、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣，希望我們還是可以保有這些執政縣市的優勢，再外加幾個有拉鋸狀態的縣市，我預計希望我們可以達到十席。」

要提醒海外台灣僑民的是，戶籍已被遷出者，縣市長選舉的部分，必須在今年7月26日之前恢復戶籍，才有投票資格，18歲修憲公民權的公投部份，則必須在半年前，也就是今年5月26日之前就恢復戶籍，才有投票資格。

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