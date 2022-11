國民黨支持者在舊金山華埠成立後援會 為台灣年底九合一選舉國民黨候選人助威（視頻）

【KTSF】

台灣年底九合一選舉將在11月26日登場,選戰進入倒數之際,國民黨支持者上週六在舊金山華埠成立後援會,為國民黨候選人加油助威,民進黨方面,支持者也以各自不同的方式,為民進黨的候選人催票。

北加州僑學界支持中國國民黨九合一選舉後援會,剛剛過去的週六,於舊金山華埠的國父紀念館舉行,支持者熱情的呼口號,為國民黨的選情助陣。

國民黨駐美總支部常委/書記長趙炳賢說:「最近我們的支持度大大提高,但是我們不能大意,所以的話,我們在這裡成立後援會,主要的目標就是為我們各路的候選人打氣加油。」

國民黨海外部副主任鍾維君,還特別為要返台助選的人士一一的授旗造勢。

台灣自從全面取消隔離政策,開放入境民眾0+7之後,掀起海外僑民的返鄉潮,加上選舉投票日接近,機票一票難求,這位國民黨支持者就斥資3千美元,購買機票要回台灣助選,還有已經被除籍的支持者,儘管不能投票,還是照慣例回台灣參加助選團。

國民黨中評委張人睿說:「(您已經被除籍沒有投票權,但是您還是一定要回去助選的原因是甚麼?)對、沒錯,我們還是有催票的能力,而且我們的親朋好友,很多的人在國內台灣的,尤其我是住在一個社區裏頭,我更有影響力去影響我的親朋好友。」

台灣九合一選舉,選的是包括縣市長、縣市議員,以及村里鄰長等,各級地方首長以及議員,由於這是地方選舉,選民必須有戶籍才能投票,許多旅居灣區的台灣僑民,由於超過兩年沒有回台灣,導致戶口已被遷出,也因此喪失了選舉的投票權,加上機票水漲船高而且一位難求,回台灣投票的人明顯比四年前減少,儘管如此,國民黨還是號召支持者組成海外助選團,但做法上跟過去大不相同。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「因為疫情的關係,我們不能住在同一個旅館,也不能夠坐同一個巴士,到每個地方去,所以我們採取分進合擊的方式,然後就是哪個地方有造勢活動,我們到哪個地方去,然後另外有一件非常重要的事情就是,我們要把我們海外的心,我們奉獻出來的(捐款),我們親自會交到各個競選總部去。」

至於民進黨方面,支持者的情況又是如何?會不會組成後援會呢?

民進黨矽谷支黨部主委張正邦說:「這次九合一地方大選,因為太多地方縣市的候選人投入選戰,民進黨矽谷支黨部沒有辦法說,一個一個來組織海外的後援會及造勢活動,但是我們來自不同縣市的灣區黨員及支持者都是自發性的,他們常常透過社群網路平台也好,或者是電話告訴他們台灣的親友們,一定要支持民進黨提名的候選人。」

儘管這次在海外的選情,比起2018年來說明顯冷了許多,但藍綠陣營支持者都還是以各種的方式來表達對選舉的熱情,綠營也同樣有支持者,陸續回台灣投票。

張正邦說:「我們確實有看到許多對選舉,熱情的民進黨支持者陸陸續續返回台灣,一方面是與台灣許久沒見面的親友們相聚,一方面當然用行動來支持,我們民進黨今年提名的候選人。」

四年前的九合一大選,國民黨在韓流旋風加持下,地方版圖取得亮麗的成績單,22個縣市拿下16席,後來因為韓國瑜被罷免丟了高雄一席,如今四年過去了,形勢大不相同,灣區藍綠陣營對於選情的評估如何呢?

鍾維君說:「我覺得我們很有信心,在這個六都裡面,我們至少可以斬獲四都,然後在我們22縣市裡面,也能夠獲選16縣市,應該沒有問題,但是我們在這個關頭時刻,要審慎樂觀不可大意。」

張正邦說:「比較樂觀分析來講的話,至少我們可以保住我們現有的席次,像從基隆、桃園、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣,希望我們還是可以保有這些執政縣市的優勢,再外加幾個有拉鋸狀態的縣市,我預計希望我們可以達到十席。」

要提醒海外台灣僑民的是,戶籍已被遷出者,縣市長選舉的部分,必須在今年7月26日之前恢復戶籍,才有投票資格,18歲修憲公民權的公投部份,則必須在半年前,也就是今年5月26日之前就恢復戶籍,才有投票資格。

