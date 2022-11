【KTSF】

聯邦司法部宣布,週二向24個州派遣選舉監督員,以保護選民的權利。

聯邦司法部表示,週二將在24個州的64個投票站派駐人員,以監督對聯邦投票權利法的遵守情況。

監督人員包括來自司法部民權部門,及聯邦檢察官辦公室的人員。

這種做法,可以追溯到1965年的投票權利法案簽署成為法律,該法律禁止南方許多州份在南北戰爭後實行的歧視性投票限制。

