國際貨幣基金組織指全球通脹或見頂 但難大幅回落

國際貨幣基金組織預計,全球通脹可能見頂,但難以大幅回落,有聯儲局官員重申,應該要持續加息直至通脹受控。

英美通脹維持在40年高位,歐元區上月通脹亦創紀錄新高。國際貨幣基金組織認為,全球通脹可能見頂,不過難以回落至2%的理想水平。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃說:「(通脹)確實很有可能見頂,我們看到央行非常團結打擊通脹,以此為首要任務是正確的,通脹將很難降至2%左右的理想水平,如果我們要看到供應鏈多元化,必然會給物價帶來一些上行壓力。」

聯儲局今年來已累計加息3.75厘,市場預期本周四出爐的10月通脹會輕微回落,但按年升幅估計仍有7.9%。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示,加息和縮表的效果需時反映,強調聯儲局會堅持直至通脹受控,重申不能太早退出緊縮政策。

三藩市聯儲銀行的研究就以按揭利率、信貸息差等因素推算,9月時市場反映的政策利率已相當於5.25厘,高於當時的利率水平,顯示貨幣政策收緊的實際力度更大。

高盛首席經濟師哈哲斯認為,聯儲局在維持良好就業市場與壓抑通脹之間成功取得平衡,預計未來一年美國經濟出現衰退的機會率是35%,相對其他經濟師樂觀。

