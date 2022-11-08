美國舉行中期選舉 拜登最後衝刺為民主黨人拉票

【KTSF 王蔚報導】

週二是美國中期選舉投票日，幾個關鍵州對爭奪國會控制權至關重要，拜登總統與前總統奧巴馬盡最後衝刺為民主黨候選人站台。

在中期選舉的最後衝刺中，全國各地的候選人都盡最後努力造勢，提前投票的選民數量創了紀錄。

民主黨人尋求維持對參議院的主導權，在目前50對50議席的格局下，一席也不能輸，這次國會中期選舉，聯邦參議院有3分之1的議席，也就是35個議位要改選，而兩年任期的眾議院則全部改選，民主黨要保住多數席位，有一場艱苦的選戰要打。

眾議院少數黨領袖Kevin McCarthy

*我看到民主黨人花錢在拜登以20個百分點領先的席位上，紐約，為什麼它有競爭力？生活成本？犯罪？通脹？

全國有36個州改選州長，但所有的目光都集中在關鍵的“戰鬥州”。

亞利桑那州是其中一個關鍵的戰鬥州，根據《華盛頓郵報》，13名共和黨聯邦和州公職候選人中，有12人質疑2020年大選的結果。

內華達州和喬治亞州也同樣重要，還有賓夕凡尼亞州聯邦參議員選戰，是全國最受關注的拜登與兩黨前總統都去了，為本黨候選人站台。

共和黨在這次中期選舉中，贏得眾議院的勢頭明顯，拜登總統的人氣下降、通貨膨脹和油價上漲，讓民主黨人的前路不明朗，而一向以來國會中期選舉都不利執政黨，這次恐怕也不例外。

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