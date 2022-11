舊金山華埠商戶如欲繼續設立室外用餐區 必須1月15日前申請（視頻）

【KTSF】

疫情以來,為了協助商戶,市府容許餐館申請利用店外停車位用作室外用餐區,現有的許可證將會於明年3月31號到期,華埠中華總商會週一就連同舊金山(三藩市)公務局舉行講座,講解措施最新資訊,協助商戶續領或提出新申請。

共享空間計劃總監Robin Abad Ocubillo說:「如果你希望你明年4月之後,可以繼續使用你們的室外用餐區,你一定要在1月15日前提出申請。」

週一在舊金山華埠,中華總商會聯同市府城市規劃局的公享空間計劃部,舉行室外用餐區新措施講座,有大概10個華埠商戶出席,他們都是打算續領或提出新申請,將店外停車位變作室外用餐區。

負責規劃室外用餐區的市府公共空間部的總監,他表示,計劃自疫情開始推出以來,都受到商戶歡迎,也協助不少商戶渡過疫情難關,而這措施將會在疫情後延續下去。

但這些室外用餐區始終都佔用了街道上的停車位,公共空間的規劃上也要取得的平衡,尤其市內交通。

Ocubillo說:「平衡公共空間及交通是,我們計劃可以前進的重點,我們要確保街道可以服務商戶維持生意、擴充生意之餘,又可以讓貨物流轉,商業上的裝載等,我們為達致這樣的平衡盡力去做。」

在華埠Jackson街經營餐廳的Peter及Ada,他們的餐廳設有室外用餐區,表示措施好好,因為可以吸引更多的遊客,也令華埠顯得更加繁忙。

Peter說:「因為室外用餐區令到外面的人,覺得華埠是熱鬧一點。」

雖然如此,但女東主Ada就指,其實他們的現有的室外用餐區,也有潛在問題想市府幫忙解決,他們的舖面34呎闊,本應可以申請一個半車位,但因為會防礙鄰舖單位,所以只能申請一個22呎的車位作用餐區。

Ada說:「22呎的車位,原先有3呎3呎兩邊作援衝,只餘下15呎。」

本以為可以有15呎空間使用,但他們交申請書,當局指他們所處的路段繁忙,需要將方便傷健人士使用的路肩設在車位內。

Ada說:「這樣變了有3呎給ramp,再加四呎的緩衝區,變了我的15呎又少了7呎,最終我34呎的舖頭,只餘下8呎地方可以用作室外用餐區。」

Ocubillo說:「當我們在考慮不同的申請時,我們估算地點及其社區,但總有些限制,有不同的元素我們需要平衡。」

公共空間部的總監也指出,他們批出的申請是基於整個路段整個走廊,以後路段中有多少活躍商戶,有多少商戶需要上落貨區,短期停車位,公共交通工具上落位,以及照顧行人使用等等。

