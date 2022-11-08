舊金山華埠商戶如欲繼續設立室外用餐區 必須1月15日前申請（視頻）

【KTSF】

疫情以來，為了協助商戶，市府容許餐館申請利用店外停車位用作室外用餐區，現有的許可證將會於明年3月31號到期，華埠中華總商會週一就連同舊金山（三藩市）公務局舉行講座，講解措施最新資訊，協助商戶續領或提出新申請。

共享空間計劃總監Robin Abad Ocubillo說：「如果你希望你明年4月之後，可以繼續使用你們的室外用餐區，你一定要在1月15日前提出申請。」

週一在舊金山華埠，中華總商會聯同市府城市規劃局的公享空間計劃部，舉行室外用餐區新措施講座，有大概10個華埠商戶出席，他們都是打算續領或提出新申請，將店外停車位變作室外用餐區。

負責規劃室外用餐區的市府公共空間部的總監，他表示，計劃自疫情開始推出以來，都受到商戶歡迎，也協助不少商戶渡過疫情難關，而這措施將會在疫情後延續下去。

但這些室外用餐區始終都佔用了街道上的停車位，公共空間的規劃上也要取得的平衡，尤其市內交通。

Ocubillo說：「平衡公共空間及交通是，我們計劃可以前進的重點，我們要確保街道可以服務商戶維持生意、擴充生意之餘，又可以讓貨物流轉，商業上的裝載等，我們為達致這樣的平衡盡力去做。」

在華埠Jackson街經營餐廳的Peter及Ada，他們的餐廳設有室外用餐區，表示措施好好，因為可以吸引更多的遊客，也令華埠顯得更加繁忙。

Peter說：「因為室外用餐區令到外面的人，覺得華埠是熱鬧一點。」

雖然如此，但女東主Ada就指，其實他們的現有的室外用餐區，也有潛在問題想市府幫忙解決，他們的舖面34呎闊，本應可以申請一個半車位，但因為會防礙鄰舖單位，所以只能申請一個22呎的車位作用餐區。

Ada說：「22呎的車位，原先有3呎3呎兩邊作援衝，只餘下15呎。」

本以為可以有15呎空間使用，但他們交申請書，當局指他們所處的路段繁忙，需要將方便傷健人士使用的路肩設在車位內。

Ada說：「這樣變了有3呎給ramp，再加四呎的緩衝區，變了我的15呎又少了7呎，最終我34呎的舖頭，只餘下8呎地方可以用作室外用餐區。」

Ocubillo說：「當我們在考慮不同的申請時，我們估算地點及其社區，但總有些限制，有不同的元素我們需要平衡。」

公共空間部的總監也指出，他們批出的申請是基於整個路段整個走廊，以後路段中有多少活躍商戶，有多少商戶需要上落貨區，短期停車位，公共交通工具上落位，以及照顧行人使用等等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。