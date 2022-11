奧克蘭Madison公園改名為Wilma Chan公園 紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛(Wilma Chan),奧克蘭的Madison Park改名為Wilma Chan Park,週五正式揭幕。

Wilma Chan公園的牌子,下面還以中英文紀錄陳煥瑛生平對社區的貢獻,週五命名儀式一開始,接任陳煥瑛縣議員席位的Dave Brown,帶領參與者默哀。

Brown說:「我感覺就像是陳煥瑛在這裡,特別是當我在這個公園,過去幾個月為今天準備好這個公園,所做的一切真是太棒了,我知道陳煥瑛在天上看我們,一定會大叫真棒

公園更名是由亞健社(Asian Health Services)發起請願,很快就獲得奧克蘭市議會的通過。

亞健社執行長Julia Liou說:「這個公園有很深且卑微的歷史,Ming Quong女生孤兒院,就在對街,這是是她們活動的地方

Wilma Chan公園也是老人家打太極的場所,新冠疫情爆發時,也利用這個場地做新冠病毒測試,也是譴責仇恨亞裔暴力的集會場所。

去年6月17日,陳煥瑛在Alameda市早晨出去遛狗,不幸被車撞死,週四地檢官宣布,地檢官經過長達一年的調查,包括數小時的證人訪談和現場重建,決定不會起訴肇事司機。

