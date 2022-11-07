奧克蘭Madison公園改名為Wilma Chan公園 紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛（Wilma Chan），奧克蘭的Madison Park改名為Wilma Chan Park，週五正式揭幕。

Wilma Chan公園的牌子，下面還以中英文紀錄陳煥瑛生平對社區的貢獻，週五命名儀式一開始，接任陳煥瑛縣議員席位的Dave Brown，帶領參與者默哀。

Brown說：「我感覺就像是陳煥瑛在這裡，特別是當我在這個公園，過去幾個月為今天準備好這個公園，所做的一切真是太棒了，我知道陳煥瑛在天上看我們，一定會大叫真棒

公園更名是由亞健社（Asian Health Services）發起請願，很快就獲得奧克蘭市議會的通過。

亞健社執行長Julia Liou說：「這個公園有很深且卑微的歷史，Ming Quong女生孤兒院，就在對街，這是是她們活動的地方

Wilma Chan公園也是老人家打太極的場所，新冠疫情爆發時，也利用這個場地做新冠病毒測試，也是譴責仇恨亞裔暴力的集會場所。

去年6月17日，陳煥瑛在Alameda市早晨出去遛狗，不幸被車撞死，週四地檢官宣布，地檢官經過長達一年的調查，包括數小時的證人訪談和現場重建，決定不會起訴肇事司機。

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