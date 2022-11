報告顯示美國僱主繼續招聘 但失業率自9月以來略升

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦政府週五發布的最新就業報告,更清晰顯示全國經濟的實力,整體而言僱主繼續招聘,但失業率自9月以來略有上升。

國會中期選舉舉行在即,最新民意調查顯示,兩黨選民最關心的問題之一仍然是經濟。這個令到最新的每月的就業報告顯得更加重要。

RSM/RSM首席經濟學家Joe Brusuelas說:「我們看到總就業人數再次強勁增長26.1萬,這表示勞動力市場並無裂縫。」

經濟學家Joe Brusuelas說,10月份的失業率達到3.7%,是同美國的長期人口轉化趨勢有關。

Brusuelas說:「我們每天有超過1萬名,嬰兒潮一代的民眾退休,我們看到大約35.8萬人退休,顯示於我們計算失業率的家庭調查中。」

對於餐飲業的一些人來說,最新的就業數字指出經濟的走勢,根據全國餐館協會的說法,最近幾個月,許多餐館提高了菜單價格,同時也減少了營業時間。

廚師Bobby Flay說,他已經看到了餐飲業的轉變。

Flay說:「餐館將不得不加價以求生存。」

而經濟學家Brusuelas就認為,招聘保持強勁,總體失業率就仍然相對較低。

