Twitter英美等地區推月費計劃 8美元可獲驗證藍剔

Twitter公布在美英等國,推出每月約8美元付費計劃就得到驗證藍剔,做法惹起爭議,憂慮此社交平台將充斥假帳戶。

全球首富馬斯克正式入主Twitter剛過一星期,再有大動作,最新推出月費計劃,率先在美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭試行。在蘋果IOS系統的更新公告指,只要每月支付7.99美元,就可以得到與政府高官、明星、大企業一樣的藍剔驗證,而且減少一半廣告。

這個藍剔驗證系統原本,提供給知名或有影響力的人和組織,需驗證身份,也方便用戶分辨官方帳戶,確保從中獲得的訊息屬實。

外界質疑新計劃,將令Twitter充斥假帳戶,只用8美元可買藍剔驗證,容易假冒高官和名人,發放假資訊。

馬斯克反指Twitter之前任意派發藍剔,實際並無驗證身份,認為將驗證方法同付費平台及蘋果和Android系統捆綁,更加有效驗證身份。

Twitter前一日才剛大刀闊斧,裁減一半員工,有報道指包括公司負責人權事務的團隊,及人工智能負責檢舉部門全員被「滅組」

聯合國新任人權事務高級專員蒂爾克向馬斯克發公開信,說並不是令人鼓舞的開始,指出確保人權應是Twitter管理的核心,呼籲保護言論自由和私隱,並確保透明度。

