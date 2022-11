【KTSF】

舊金山(三藩市)4名未成年青少年,涉嫌與兩宗持械暴力劫車案有關,日前被警方拘捕。

舊金山警方於10月31日下午約3點20分接報,指有4人在Treasure Island持槍搶走一部汽車之後逃去。

警員之後在舊金山Cesar Chavez夾Connecticut街發現該架車輛,並展開追逐。

汽車駛至Howard夾6街附近,撞向一架停泊在路邊的車,警員隨即將4人拘捕,他們分別是兩個16歲及兩個15歲男孩。

警方相信,4人與10月30日一宗類近劫車案有關,目前正還押在少年司法中心。

