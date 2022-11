聖荷西兩位市長候選人對如何增加警力持不同意見

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西的市長選舉,公共安全問題是一個主要的選舉議題,兩位候選人認識到,警力不足是下一任市長必須解決的問題之一,但是兩人在如何增加警力方面,卻也持有不同的意見。

聖荷西居民Nikki Edwards在聖荷西土生土長,目前是地產經紀,同丈夫和兩個孩子同住在聖荷西西部,她說在鄰里見到犯罪活動。

Edwards說:「我家門外的一條街,看到有人像是在做毒品交易,他們之後開始在街上吸毒。」

Edwards說,他立即報警,但是警察兩個小時後才出現,她說以前並沒有這樣的經歷。

兩位市長候選人Cindy Chavez和Matt Mahan都表示,關注警察抵達現場的時間,並也同樣認為警力不足。

和舊金山相比,舊金山人口大約80萬,有1,955名警員,聖荷西人口大約100萬,警員卻只有1,092。

Chavez和Mahan表示,聖荷西需要更多警員,但是要增加多少和如何支付卻意見分歧。

Chavez說:「我們過去幾年,每年花4到5千萬在警察的超時工資上,要是花這麼多的錢,你是可以用其中的一些錢來請全職警員。」

Chavez獲得聖荷西警察工會的支持,她在一次辯論中也表示,需要每年增加45名警員。

Matt Mahan卻指出,市府現在的一個預算中的負擔,是必須支付現任警員的退休配套,因此市府必須考慮要如何從稅務中取得能夠支付任何新的支出項目。

Mahan說:「經歷問題將是我優先處理的問題,但我不會採用不能長久的解決方法,我們不能現在花錢,然後將削減市府服務的負擔推到下一代來解決。」

下一任市長在和警察工會協商新合約的工作上,將扮演重要角色,工會目前要市府給警員在未來兩年加薪14%。

Mahan表示,要是同意14%的加薪,市府也同樣的增加自己在預算中的負擔。

Chavez則表示,必須確保警員的薪資具有競爭力,因此必須在市府預算中用心,她也說必須考慮如何保留警員。

針對聖荷西警察部門近年來出現的一些紀律問題,兩位候選人表示,必須加強對警察部門的監督。

Chavez表示,監督工作可以交給公民委員會和地檢處。

Mahan則表示,要有一個獨立的警察審計機制,來對警員的報告進行調查。

下一任市長如何解決警力問題,將直接影響市民的治安與生活。

