聖荷西兩位市長候選人對如何增加警力持不同意見

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西的市長選舉，公共安全問題是一個主要的選舉議題，兩位候選人認識到，警力不足是下一任市長必須解決的問題之一，但是兩人在如何增加警力方面，卻也持有不同的意見。

聖荷西居民Nikki Edwards在聖荷西土生土長，目前是地產經紀，同丈夫和兩個孩子同住在聖荷西西部，她說在鄰里見到犯罪活動。

Edwards說：「我家門外的一條街，看到有人像是在做毒品交易，他們之後開始在街上吸毒。」

Edwards說，他立即報警，但是警察兩個小時後才出現，她說以前並沒有這樣的經歷。

兩位市長候選人Cindy Chavez和Matt Mahan都表示，關注警察抵達現場的時間，並也同樣認為警力不足。

和舊金山相比，舊金山人口大約80萬，有1,955名警員，聖荷西人口大約100萬，警員卻只有1,092。

Chavez和Mahan表示，聖荷西需要更多警員，但是要增加多少和如何支付卻意見分歧。

Chavez說：「我們過去幾年，每年花4到5千萬在警察的超時工資上，要是花這麼多的錢，你是可以用其中的一些錢來請全職警員。」

Chavez獲得聖荷西警察工會的支持，她在一次辯論中也表示，需要每年增加45名警員。

Matt Mahan卻指出，市府現在的一個預算中的負擔，是必須支付現任警員的退休配套，因此市府必須考慮要如何從稅務中取得能夠支付任何新的支出項目。

Mahan說：「經歷問題將是我優先處理的問題，但我不會採用不能長久的解決方法，我們不能現在花錢，然後將削減市府服務的負擔推到下一代來解決。」

下一任市長在和警察工會協商新合約的工作上，將扮演重要角色，工會目前要市府給警員在未來兩年加薪14%。

Mahan表示，要是同意14%的加薪，市府也同樣的增加自己在預算中的負擔。

Chavez則表示，必須確保警員的薪資具有競爭力，因此必須在市府預算中用心，她也說必須考慮如何保留警員。

針對聖荷西警察部門近年來出現的一些紀律問題，兩位候選人表示，必須加強對警察部門的監督。

Chavez表示，監督工作可以交給公民委員會和地檢處。

Mahan則表示，要有一個獨立的警察審計機制，來對警員的報告進行調查。

下一任市長如何解決警力問題，將直接影響市民的治安與生活。

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