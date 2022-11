【KTSF】

Powerball頭獎獎金已累積到19億元,為全球史上最高的樂透派彩額。

雖然週六晚開獎沒有人6個號碼都中,不過灣區有一張彩票中了5個號碼,獎金上百萬。

在東灣San Leandro市Washington大道15199號的76加油站賣出的一張Powerball彩票,中了週六晚開彩的前5個號碼,28-45-53-56-69,只差沒有中了紅色的Powerball特別號碼20,獎金約112萬多元。

加州還有另外兩張彩票也中了前5個號碼,分別在Susanville的Susanville超市,以及Encinitas位於Manchester大道的Rite Aid藥局賣出。

而由於週六晚開出的6個號碼再次沒有人全部都中,因此星期一的頭獎再刷新全球史上最高紀錄,已累積到19億元。

