東岸賓夕凡尼亞州費城一間酒吧外面週六晚發生槍擊案,最少9人中槍。

當地警方指出,案發在週六晚大約10點45分,多個槍手從一架停泊的黑色車中下車,向途人開最少40槍。

9名中槍途人送院,當地電視ABC6號台報導,4人中槍情況危殆,其他5人則情況穩定。

警方表示,案發時有警員在附近調查,所以聽到槍聲,案發地點一帶都比較繁忙,而案發當晚人流較平常多,原因與市民去到酒吧觀看球賽有關。

警方正追緝涉案槍手,現階段未能確定案件的動機。

