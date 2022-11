【KTSF】

位於中半島Palo Alto的Stanford Shopping Center週六發生打砸搶案件,警方正在追緝涉案匪徒。

週六晚7點左右,5名沒有武裝的匪徒進入位於Stanford Shopping Center的Burberry名牌服飾店後,搶走部分手袋皮包。

目擊者表示,歹徒穿著灰色連帽衫,戴著黑色口罩,暫時沒有傳出有人受傷,警方仍在調查案件中。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。