東灣奧克蘭(屋崙)市議員參選人Nenna Joiner在當地開設的情趣用品店,星期六清晨被歹徒闖入搶劫,案發過程被錄下。

星期六早上6點左右,兩名歹徒在鋸開金屬大門,進入商店後,其中一人開始搜刮架上昂貴的情趣用品。

另外一人則走到後面,搶劫收銀機還有內衣。

兩人30秒之內就結束作案,跑出商店,跳上一輛接應的黑色賓士汽車逃逸。

老闆Nenna Joiner表示,自己開業13年,之前從來沒有被搶過。

目前正在競選奧克蘭市議員的Joiner已住在當地很多年,希望能夠進市議會幫忙解決自己親身體驗的罪案等問題。

Joiner表示,不知道歹徒是否針對自己而做案,只知道歹徒的目標就是商家,了解奧克蘭警方人手短缺,但重申,小商業無論情況有幾惡劣都要開門做生意,而商家為城市帶來興旺。

