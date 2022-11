【有線新聞】

美國智庫指,北韓一列火車經朝俄邊境駛入俄羅斯。

監控北韓動態的「北緯38度」公開衛星圖片,顯示北韓一列三個車廂的火車周五經朝俄友誼大橋入境俄羅斯,其後停泊俄方邊境一個火車站,是近幾年來首列火車由北韓過境俄羅斯。

報道指未能證實火車有何目的,但兩日前華府指北韓秘密向俄羅斯提供彈藥,支援俄軍攻打烏克蘭,不排除兩國之間有軍火交易。

朝俄友誼大橋自2020年初疫情爆發後關閉近日才重開,俄羅斯一列火車周三駛入北韓,俄方指火車運載了30隻馬。

