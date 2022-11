Mountain Veiw市府與非牟利機構合作 鼓勵餐館使用環保餐具（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Mountain Veiw市府與非牟利機構合作,為餐館業者提供免費的技術服務及補助,將只使用一次的餐具,轉換成可重複使用的環保餐具。

Mountain View市府與ReThink Disposable非牟利機構合作,為餐館提供免費技術支援和最多300元的補助金,鼓勵餐館轉用可重複使用的餐具。

使用環保餐具,可以為企業每年節省3000至21,000元,並提升用餐的經驗,同時可以吸引支持環保的顧客。

透過減少廢棄物,防止街道和下水道垃圾堆積,ReThink Disposable將評估餐館目前使用一次性餐具,幫助企業購買重複使用的替代餐具,這是免費,先到先得,有剩餘的資金情況下,每個餐館還可拿到300元。

有興趣的餐館可以聯絡ReThink Disposable。

