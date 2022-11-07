美墨邊境難民危機如何影響華人社區庇護申請案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美墨邊境的難民危機如何影響到華人移民社區的庇護申請案，而受到香港政治情勢的影響，要申請美國的政治庇護會面臨甚麼挑戰？透過案例的分享，帶您了解實際情況。

美墨邊境的難民危機已經持續數年，一批又一批來自中南美各地的難民持續湧到邊境，希望尋求美國的庇護，也讓移民法庭的庇護案件堆積如山，要獲得庇護審批難上加難。

上個月剛剛慶祝服務移民和難民社區七週年的禧年移民維護社，最近就有好消息。

禧年移民維護社行政主任/移民律師張佩玉（Amy P. Lee）說：「在這一年之內，我們機構就有九個庇護的案件獲得通過，大家或許知道，現在如果你申請庇護，是要等很久的，因為移民法院現在有好多好多案件，有時要等差不多七年，才會有機會見法官，不過就算你的案件到移民局，不是到移民法院，也都要等很久很久。」

移民律師表示，庇護的案件是很難獲批的，因為要提出很多證據，還要看是由哪位法官審理，不同法官也會有不同結果。

不過讓人感到驚訝的是，該機構這九宗獲移民法院裁決通過的案例，主要都是來自中美洲的庇護申請人，還有一位來自中東國家，反而沒有華人的申請案例獲得通過。

張佩玉說：「我們在接案件之前，我們一定要確認，我們的法律建議就是，你要合資格申請庇護，申請庇護就算是哪個國家申請，都是很難很難申請得到的。」

張佩玉以過去該機構處理的案件分析，華人申請庇護獲得通過的理由，通常有兩個因素。

張佩玉說：「華人移民申請庇護最常見的理由，以我們的經驗一般來說，是因為家庭暴力或是宗教，因為在中國是基督徒，這兩大因素是我們所見，案件最有可能成功的。」

針對香港實施港區國安法後的政治情勢，關於香港人申請海外政治庇護的議題持續受到關注，禧年也收到有香港人就申請美國政治庇護提出的問詢，不過要申請實際上並非易事。

張佩玉說：「我們有幾個香港人打電話給我們，我們就幫他們諮詢一下，不過問題就是，就算你在香港，就算香港現在也很亂，就算你在香港反對政府，你去參加一些政治活動，或是你去示威，你都要證明你是有被迫害，同時你要證明迫害，是因為你的政治活動，因為你的政治意見，但這是很難很難證明這件事的。」

移民律師表示，除了難以證明被迫害，直接導因於政治因素，還要證明迫害的程度很嚴重。

張佩玉說：「迫害是要很嚴重的迫害，或者你是被政治扣留你，或者你被政府打、坐牢，一個很大的迫害，失業就不算是大的迫害，在庇護的法律上。」

至於人在美國的香港人，拜登總統去年8月5日簽署備忘錄，宣布為部分在美滯留港人，提供一項稱為”延期強制離境”的臨時庇護措施，有效期為18個月。

張佩玉說：「政府不會遞解你，你會有機會申請一個工作證，不過這個”延期強制離境”，你是不能長期留在美國的。」

這項臨時庇護措施將在明年2月到期，目前未知美國政府是否會延長該措施。

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