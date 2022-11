美墨邊境難民危機如何影響華人社區庇護申請案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美墨邊境的難民危機如何影響到華人移民社區的庇護申請案,而受到香港政治情勢的影響,要申請美國的政治庇護會面臨甚麼挑戰?透過案例的分享,帶您了解實際情況。

美墨邊境的難民危機已經持續數年,一批又一批來自中南美各地的難民持續湧到邊境,希望尋求美國的庇護,也讓移民法庭的庇護案件堆積如山,要獲得庇護審批難上加難。

上個月剛剛慶祝服務移民和難民社區七週年的禧年移民維護社,最近就有好消息。

禧年移民維護社行政主任/移民律師張佩玉(Amy P. Lee)說:「在這一年之內,我們機構就有九個庇護的案件獲得通過,大家或許知道,現在如果你申請庇護,是要等很久的,因為移民法院現在有好多好多案件,有時要等差不多七年,才會有機會見法官,不過就算你的案件到移民局,不是到移民法院,也都要等很久很久。」

移民律師表示,庇護的案件是很難獲批的,因為要提出很多證據,還要看是由哪位法官審理,不同法官也會有不同結果。

不過讓人感到驚訝的是,該機構這九宗獲移民法院裁決通過的案例,主要都是來自中美洲的庇護申請人,還有一位來自中東國家,反而沒有華人的申請案例獲得通過。

張佩玉說:「我們在接案件之前,我們一定要確認,我們的法律建議就是,你要合資格申請庇護,申請庇護就算是哪個國家申請,都是很難很難申請得到的。」

張佩玉以過去該機構處理的案件分析,華人申請庇護獲得通過的理由,通常有兩個因素。

張佩玉說:「華人移民申請庇護最常見的理由,以我們的經驗一般來說,是因為家庭暴力或是宗教,因為在中國是基督徒,這兩大因素是我們所見,案件最有可能成功的。」

針對香港實施港區國安法後的政治情勢,關於香港人申請海外政治庇護的議題持續受到關注,禧年也收到有香港人就申請美國政治庇護提出的問詢,不過要申請實際上並非易事。

張佩玉說:「我們有幾個香港人打電話給我們,我們就幫他們諮詢一下,不過問題就是,就算你在香港,就算香港現在也很亂,就算你在香港反對政府,你去參加一些政治活動,或是你去示威,你都要證明你是有被迫害,同時你要證明迫害,是因為你的政治活動,因為你的政治意見,但這是很難很難證明這件事的。」

移民律師表示,除了難以證明被迫害,直接導因於政治因素,還要證明迫害的程度很嚴重。

張佩玉說:「迫害是要很嚴重的迫害,或者你是被政治扣留你,或者你被政府打、坐牢,一個很大的迫害,失業就不算是大的迫害,在庇護的法律上。」

至於人在美國的香港人,拜登總統去年8月5日簽署備忘錄,宣布為部分在美滯留港人,提供一項稱為”延期強制離境”的臨時庇護措施,有效期為18個月。

張佩玉說:「政府不會遞解你,你會有機會申請一個工作證,不過這個”延期強制離境”,你是不能長期留在美國的。」

這項臨時庇護措施將在明年2月到期,目前未知美國政府是否會延長該措施。

