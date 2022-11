【KTSF】

自馬斯克接手Twitter後,Twitter的創辦人兼前行政總裁Jack Dorsey也首度針對此事發推文,向被解僱的員工致歉。

Jack Dorsey週六發推文表示,他說Twitter的員工在過去和現在都是十分堅強和有韌力的,他們常常在困難的情況下找到解決方法。

他說他知道很多員工對他都感到很憤怒,他對現在的情況承擔責任,因為他把公司擴展得太快,導致裁員。

不過一位Twitter的用戶指出,在4月份的時候,Dorsey稱讚Elon Musk是一位令他相信可以接管公司的人。

根據CNBC的報導,在2013年6月30日,Twitter有大約2000名員工,在上年年底已經增加到7500名員工。

