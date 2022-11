【KTSF】

中半島Redwood City週五晚發生一宗致命交通意外,涉及兩架車輛,其中一架車內的兩個人當場證實死亡。

案發於星期五晚上接近8點,位於Redwood City的El Camino Real夾Finger Ave,警方到達現場後,發現一架車嚴重損毀,另一架車著火焚燒,警員使用警車內的滅火筒來滅火。

警方發現着火車輛的司機是一名17歲的青少年,還載有兩名乘客,他們被送到醫院,沒有生命危險。

警方在另一輛車上發現司機和乘客被困在車內,之後證實兩人當場死亡。

警方呼籲市民有任何消息,請聯絡Redwood City的警局調查組,電話是(650) 780-7111。

