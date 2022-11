冷鋒抵灣區 料週一深夜至週二清晨下大雨刮強風

【KTSF 黃恩光報導】

一股冷鋒抵達灣區,預料週一深夜至週二清晨最大雨和大風。

灣區週一下午已經有零散驟雨以及雷暴,國家氣象局表示,週一晚至週二日出之前,灣區廣泛地區下雨,而且會刮強風,強風警示現在到週二早上10時生效。

灣區沿岸地區、北灣Marin沿岸山區、舊金山(三藩市)及中半島,以及Santa Cruz山區刮大風,疾風風速可高達每小時35至45英里。

除了大風大雨,也有機會出現雷暴,以及下冰雹。

氣象局預測週二日出之後風雨會轉弱,日間有零散驟雨,大家出門投票之前,最好打聽當地天氣狀況,帶備雨傘或穿雨衣,準備隨時會下雨。

週二冷鋒過後,預測週四到週末天氣會轉冷,大家注意保暖。

國家氣象局指出,今次抵達的冷鋒較上星期的更強,降雨量更多,預測最大雨的地區位於北灣、舊金山、中半島,以及Santa Cruz一帶。

