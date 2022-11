美國近三任總統齊集賓夕法尼亞為中期選舉拉票

【有線新聞】

美國中期選舉在即,總統拜登和前總統特朗普同日到訪賓夕法尼亞州拉票,爭取左右國會控制權的關鍵議席。拜登警告一旦讓共和黨勝出會遺禍數十年,特朗普則反指民主黨摧毀國家。

美國中期選舉周二投票,總統拜登在選前的周六,聯同前總統奧巴馬到賓夕法尼亞州費城同台亮相,為民主黨候選人拉票。

拜登說:「尚餘三日,便是人生最重要選舉之一,結果將左右我國未來數十年發展,而左右結果的能力掌握在你手中。你的選擇權在選票上,你的投票權在選票上,安全和醫療保障也在選票上。」

不過拜登力爭這個關鍵州分支持卻不太順利,他前一日在加州拉票,提出關閉化石能源廠房,轉型綠色能源,觸怒賓夕法尼亞州這個化石能源重鎮的民眾。

連民主黨參議員也要求拜登向全國煤礦工人道歉,白宮其後為事件降溫,稱有人曲解拜登的言論,對冒犯到任何人感到遺憾。

同日現身賓夕法尼亞州的還有前總統特朗普,他把握機會炮轟民主黨:「拜登、佩洛西、舒默和激進民主黨國會,完全摧毀了聯邦,摧毀了國家,拜登和極左瘋子們向賓夕法尼亞州能源開戰,粉碎賓夕法尼亞州就業。」

近三任總統齊集賓夕法尼亞州拉票,是因為目前控制國會的民主黨議席優勢極微,這個搖擺州難分高下的多場選戰,足以左右參眾兩院控制權。

其中在眾議院,只需5席進帳就能「翻盤」的共和黨,單在賓夕法尼亞州便有3席勝算。

而民主黨在當地挑戰原屬共和黨的參議院議席,亦可能是決定參議院控制權的關鍵。

