美國近三任總統齊集賓夕法尼亞為中期選舉拉票

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美國中期選舉在即，總統拜登和前總統特朗普同日到訪賓夕法尼亞州拉票，爭取左右國會控制權的關鍵議席。拜登警告一旦讓共和黨勝出會遺禍數十年，特朗普則反指民主黨摧毀國家。

美國中期選舉周二投票，總統拜登在選前的周六，聯同前總統奧巴馬到賓夕法尼亞州費城同台亮相，為民主黨候選人拉票。

拜登說：「尚餘三日，便是人生最重要選舉之一，結果將左右我國未來數十年發展，而左右結果的能力掌握在你手中。你的選擇權在選票上，你的投票權在選票上，安全和醫療保障也在選票上。」

不過拜登力爭這個關鍵州分支持卻不太順利，他前一日在加州拉票，提出關閉化石能源廠房，轉型綠色能源，觸怒賓夕法尼亞州這個化石能源重鎮的民眾。

連民主黨參議員也要求拜登向全國煤礦工人道歉，白宮其後為事件降溫，稱有人曲解拜登的言論，對冒犯到任何人感到遺憾。

同日現身賓夕法尼亞州的還有前總統特朗普，他把握機會炮轟民主黨：「拜登、佩洛西、舒默和激進民主黨國會，完全摧毀了聯邦，摧毀了國家，拜登和極左瘋子們向賓夕法尼亞州能源開戰，粉碎賓夕法尼亞州就業。」

近三任總統齊集賓夕法尼亞州拉票，是因為目前控制國會的民主黨議席優勢極微，這個搖擺州難分高下的多場選戰，足以左右參眾兩院控制權。

其中在眾議院，只需5席進帳就能「翻盤」的共和黨，單在賓夕法尼亞州便有3席勝算。

而民主黨在當地挑戰原屬共和黨的參議院議席，亦可能是決定參議院控制權的關鍵。

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