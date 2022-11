【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)灣區本週末到下星期二預計會有雨,天氣會又冷又濕。

國家氣象局的天氣預測顯示,灣區大部份地區,週末至下星期初可能會下雨,北灣、舊金山、半島和南灣,這四天內可能會有1到1.5英寸的雨量,預計東灣內陸地區,Livermore及Concord等,降雨量有0.5至1英寸,因為一股來自太平洋西北區的冷鋒,星期六晚上會為北灣帶來大雨,星期日日間會有陽光,其後降雨持續至星期二。

氣象服務部門指,與剛過去的降雨相比,這次的冷鋒所帶來的降雨量預計將會更高,氣溫也會下降,預計下週一及週二的最高氣溫是在華氏50度左右,預計部份地區也會出現冰雹。

