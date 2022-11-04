Cupertino台中友誼城市協會將舉辦「台裔候選人選前網路開講」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

11月8日選舉投票日在即，Cupertino台中友誼城市協會將在週五晚上7點舉辦一場座談會，名為「台裔候選人選前網路開講」。

這次一共有五位台裔候選人參加論壇，競選連任的Cupertino市議員趙良方（Liang Chao）、競選Cupertino聯合學區學委的現任市長蒲仲辰（Darcy Paul）、競選連任的Cupertino聯合學區學委的劉錦宗（Jerry Liu）、

競選加州第十區參議員的現任Fremont市長高敘加（Lily Mei）、競選南灣Fremont聯合高中學區委員的寇惠風（Stanley Kou），他曾擔任北加州中文學校聯合會會長。

該座談會同時為新入籍公民講解加州本地投票須知，同時讓五位台裔候選人有機會跟台中姊妹城市，以及網路參與聽眾分享，他們各自為民服務的緣起歷程、成果，以及未來如果當選的使命遠景。

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