Cupertino台中友誼城市協會將舉辦「台裔候選人選前網路開講」（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

11月8日選舉投票日在即,Cupertino台中友誼城市協會將在週五晚上7點舉辦一場座談會,名為「台裔候選人選前網路開講」。

這次一共有五位台裔候選人參加論壇,競選連任的Cupertino市議員趙良方(Liang Chao)、競選Cupertino聯合學區學委的現任市長蒲仲辰(Darcy Paul)、競選連任的Cupertino聯合學區學委的劉錦宗(Jerry Liu)、

競選加州第十區參議員的現任Fremont市長高敘加(Lily Mei)、競選南灣Fremont聯合高中學區委員的寇惠風(Stanley Kou),他曾擔任北加州中文學校聯合會會長。

該座談會同時為新入籍公民講解加州本地投票須知,同時讓五位台裔候選人有機會跟台中姊妹城市,以及網路參與聽眾分享,他們各自為民服務的緣起歷程、成果,以及未來如果當選的使命遠景。

