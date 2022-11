【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區上星期一發生的致命交通意外,造成一名華裔婆婆死亡,及另一名華裔婆婆情況危殆,地檢處宣佈以四項重罪起訴47歲的疑犯Robert Green。

疑犯被控在藥物影響下駕駛過失殺人、駕駛過失殺人、受藥物影響下駕駛以致他人受傷,以及魯莽駕駛。

疑犯於意外後被當場拘捕,之後還押至今,週五將會提堂。

地檢官謝安宜表示,行人過馬路時不應擔驚受怕,將會要疑犯負上責任。

案發於上週一上午約11時,在日落區Santiago街夾24 Avenue,案發地點就在Taraval警察分局旁邊。

警方相信,疑犯高速衝過停車標誌,撞倒兩名正在行人過路線過馬路的女行人。

