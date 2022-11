舊金山水利局將向合資格業主提供補助金安裝防洪設施

【KTSF 毛皓延報導】

隨著11月雨季來臨,部份地區水浸風險亦有所增加,舊金山(三藩市)水利局會向合資格的業主提供高達十萬元的補助金,去安裝防洪設施。

雨季來臨,舊金山水利局呼籲曾經因水浸而造成財物受損的業主,善用這個補助金計劃。

補助金計劃將會向合資格的住宅及商用業主提供高達十萬元的補助金,幫他們安裝防洪設施。

合資格的工程包括在車道或門口安裝防水屏障、排水泵、回水閥,或其他針對減少水浸損毀的工程。

水利局說,回水閥是不需要太多保養,但非常有效的設備,於下雨時能夠避免污水倒流屋內。

舊金山水利局表示,舊金山迎來風暴時,沒有太多地方排走雨水,可能會為下水道及排水系統帶來負荷。

而在15 Avenue夾Wawona街,及17街夾Folsom街的社區,因為地勢較低,所以每逢雨季的水浸風險亦較高。

水利局正在這些低窪地區進行工程,降低水浸的機會,市民可以到舊金山水利局網站申請補助金。

國家氣象局表示,一股風暴將會在本星期六晚間抵達北灣,屆時會為北灣帶來驟雨,而星期日開始,灣區廣泛地區亦會有雨,預計降雨將會維持兩至三日,舊金山週末的最高氣溫亦不會高於華氏60度。

