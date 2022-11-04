舊金山警局和Walgreens合作舉行玩具收集活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

感恩節及聖誕假期即將來臨，舊金山（三藩市）警察局和Walgreens藥房合作舉行玩具收集活動，市民週四開始可以去到舊金山全線Walgreens捐出玩具，警方呼籲市民支持這個有意義的活動。

玩具收集活動週四在Chestnut街的這間Walgreens藥房揭開序幕，今年是舊金山警察局第七次和Walgreens合作，在舊金山超過40間Walgreens分店接收全新的玩具，去年活動接受了約5000件玩具。

舊金山警察局長Bill Scott表示，收集玩具代表回饋社區，特別是有需要的小孩。

Scott說：「所有收到這些玩具的小孩，都過著貧窮的生活，他們是最需要這些玩具的，但他們的家人卻負擔不起，所以這代表了送禮和假日的精神。」

Walgreens收集玩具後，將會與非牟利組織及房屋局合作，將玩具發放給有需要的兒童。

非牟利組織APRI SF的總監Jacqueline Flin呼籲大家慶祝節日之餘，都不要忘記有需要的人。

Flin說：「我們常鼓勵慶祝節日的市民，不只想到和你的家人慶祝，而是想想有需要的人，我們都知道在疫情和生活費上漲後，家庭面臨更多的挑戰。」

她表示，除了玩具，亦歡迎市民捐出食物或衣物。

市民可以在12月16日前到舊金山任何一間Walgreens分店捐出玩具，舊金山各警察分局亦接受捐贈。

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