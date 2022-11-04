經濟前景不明朗下 多間科技公司傳出裁員消息

November 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

在高通脹、樓市走下坡，以及經濟前景不明朗下，科技業陸續傳出裁員的消息。

電動車Tesla創辦人馬斯克收購了社交媒體Twitter之後，公司改革陸續有來，除了一開始有多名高管人員離職之外，根據媒體最新消息透露，馬斯克也計劃裁減Twitter大約一半人手，即約共裁員3,700人，並且計劃取消遙距工作政策，要求員工返回辦公室工作。

另外，網的Lyft展開第二輪裁員，計劃裁減13%人手，即約共裁員650人，Lyft僱員總數約有5千人。

物業銷售平台Opendoor也展開第二輪裁員，正額外裁減18%人手，即約共裁員550人。

公司行政總裁表示，正面對40年來其中一個最具挑戰的地產市場，因此需要調整業務，來適應當前的經濟大環境，公司之前已經裁減超過830個職位。

Opendoor在2020年上市，也得到日本SoftBank軟銀集團的財政支持，今年至今，Opendoor股價大跌超過80%。

另外，網上銀行、金融科技公司Chime也要減省成本開支，計劃裁減12%人手，即裁員約共160人。

Chime是在2012年創辦，在疫情期間，Chime的業務快速增長，增加了數以百萬計用戶，曾經試過單在短短一年間，公司市值一度上漲到250億元，雖然要裁員，但Chime聲稱，資金仍然非常充裕。

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