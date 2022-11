經濟前景不明朗下 多間科技公司傳出裁員消息

【KTSF 張麗月報導】

在高通脹、樓市走下坡,以及經濟前景不明朗下,科技業陸續傳出裁員的消息。

電動車Tesla創辦人馬斯克收購了社交媒體Twitter之後,公司改革陸續有來,除了一開始有多名高管人員離職之外,根據媒體最新消息透露,馬斯克也計劃裁減Twitter大約一半人手,即約共裁員3,700人,並且計劃取消遙距工作政策,要求員工返回辦公室工作。

另外,網的Lyft展開第二輪裁員,計劃裁減13%人手,即約共裁員650人,Lyft僱員總數約有5千人。

物業銷售平台Opendoor也展開第二輪裁員,正額外裁減18%人手,即約共裁員550人。

公司行政總裁表示,正面對40年來其中一個最具挑戰的地產市場,因此需要調整業務,來適應當前的經濟大環境,公司之前已經裁減超過830個職位。

Opendoor在2020年上市,也得到日本SoftBank軟銀集團的財政支持,今年至今,Opendoor股價大跌超過80%。

另外,網上銀行、金融科技公司Chime也要減省成本開支,計劃裁減12%人手,即裁員約共160人。

Chime是在2012年創辦,在疫情期間,Chime的業務快速增長,增加了數以百萬計用戶,曾經試過單在短短一年間,公司市值一度上漲到250億元,雖然要裁員,但Chime聲稱,資金仍然非常充裕。

版權所有,不得轉載。