【KTSF】

舊金山(三藩市)警方在Halloween當日拘捕了4名未成年疑犯,他們涉嫌與最少兩宗劫車案有關,疑犯和警方在市內展開警匪追逐。

警方表示,星期一下午3點幾,接報在金銀島發生劫車案,匪徒揮舞幾把槍械,搶走事主的銀色房車。

警方發布匪徒的資料,灣景區的警員嘗試截停汽車,但匪徒拒捕,與警方展開高速的追逐,警方為公眾安全起見而暫停追逐。

匪徒一度將汽車駛到Market街以南地區,最後警方在灣景區追到他們,匪徒駕駛的車撞向一輛停在路邊的汽車,他們下車逃走期間被警方捉到,兩個人16歲,兩個人15歲,警方搜獲兩把上了子彈的槍,以及一把汽槍。

警方表示,匪徒在金銀島遺下的黑色房車,是星期日在舊金山搶劫得來。

