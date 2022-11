【KTSF】

Santa Clara縣衛生局公佈,有一位居民感染西尼羅病毒之後死亡。

衛生官員表示,病人雖然是住在Santa Clara縣,卻是在灣區的另外一處感染病毒。

西尼羅病毒是由蚊子傳播,這些蚊子在比較暖的天氣比較活躍,所以經常在夏天或初秋最容易傳播病毒。

許多感染病毒的人,會出現輕微症狀或者沒有症狀,但這病毒可以致命,美國每年有超過100人死於這病毒。

截至10月27日,加州今年已經有7人死於西尼羅病毒。

