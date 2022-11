加州新冠住院率上升中 Santa Clara縣污水驗出BA.5分支病毒

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前的新冠疫情呈現平穩趨勢,但是住院率卻在增加中,Santa Clara縣衛生官員指出,目前有在污水中驗出BA.5的分支病毒,但暫時還沒有到主導病毒的狀況。

加州目前每天每10萬居民驗出6.1個新冠肺炎的新病例,加州週四的確診率是4.5%,和週三相比稍微上升,但是住院率卻上升4%至1,700人,加護病房病人增加7.2%,而現在平均每天還是有14人死於病毒。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody向縣議會的報告指出,該縣污水目前探測到的病毒比確診水平來得高,而污水中也驗出有Omicron亞型變異株BA.5。

Cody說:「我們不知道即將發生的事,但是Omicron病毒的”孫子”已經在路口了,這些是BA.5的孩子,現在有一些變異株正在出現,我們已經在縣內檢測到,但是他們還沒有主導疫情。」

截至目前,Santa Clara縣合資格接種新一代加強劑疫苗的居民當中,有16%已經接種,和加州的11%,還有全國的7%相比都來得高。

Cody表示,因為假日季節即將到來,希望有更多的人接種新一代加強劑,而目前,流感和RSV病毒也正在傳染中,Cody也擔心新冠疫情會拖得很久,因為一些得過新冠肺炎的人患有長期症狀,無法恢復工作或日常生活。

