San Mateo縣第二區縣議員選舉 有亞裔家長發信支持其中一位候選人

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣第二選區縣議員選舉，兩名參選人都是非華裔，一間小學的部份亞裔家長，發公開信表示支持其中一位候選人。

San Mateo縣第二選區縣議員參選人Charles Stone是前Belmont市長，而Noelia Corzo是San Mateo – Foster City聯合學區委員，第二選區範圍包括San Mateo、Foster City，以及大部份的Belmont市。

近日，San Mateo College Park小學的一群家長發表公開信，表明支持Stone，原因是他們認為Corzo在擔任學區委員期間，曾經指控亞裔家長是帶有種族歧視的菁英。

信中指出，Corzo的競選團隊，主動向San Mateo縣的選民發送了中文短信，敦促他們投票給她，並承諾提供援助，並幫助打擊仇亞行為，這些College Park小學孩子的現任和前任家長在信中表示，感到奇怪的是，Corzo突然將自己塑造成亞太裔社區的擁護者，而她過去卻曾貶低亞太裔選民。

College Park小學家長Amy Wong Thai說：「身為亞裔住在中北區（San Mateo），我感覺她在離間社區，讓我覺得我的小孩儘管住在中北區，但是卻無法滿足學區所謂的多元化及公平，在他們眼中，儘管我們代表中北區，但卻不是正確族裔，而是種族主義者，菁英分子。」

這起事件要追溯到2020年疫情期間，學區都在討論公平教育，拉美裔的Corzo認為，中文沉浸式教學的College Park小學都是亞裔學生，社區的拉美裔學生被迫搭巴士到其他學校上課，Corzo和另一位學區委員Shara Watkins一直被指為反對亞裔家長的聲音。

有家長發現，Corzo在其Facebook的競選專頁上，貼上她跟其他學區委員在非牟利機構「中文學者之友」前照相，說自己為社區所有移民發聲，支持雙語教育，還用中文發簡訊給選民，在一些家長抗議後，Corzo把帖子移除。

Thai說：「她沒有支持我們的主張，反而製造一個情景，讓人感到我們都在反對她，本因把大家團結起來，她反而更加分化亞裔社區。」

這些家長雖然沒有成立「反對Corzo競選陣營」，但是公開表明支持她的對手Charles Stone。

對於學區內的部份家長不支持Corzo競選縣議員，Corzo的競選公關接受記者電話採訪回復。

公關Rudy Espinoza說：「很難過，我們必須為這些攻擊而自衛，這只是一小撮人，藉著錯誤的資訊，誤導的策略，跟我們的對手站在一起，令人難過，Corzo向來支持有色人種，特別是亞裔社區，跟亞裔社區長期合作，全面改善San Mateo縣。」

Corzo競選團隊表示，Corzo獲得San Mateo縣的亞太裔聯誼會背書。

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