San Mateo縣第二區縣議員選舉 有亞裔家長發信支持其中一位候選人

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣第二選區縣議員選舉,兩名參選人都是非華裔,一間小學的部份亞裔家長,發公開信表示支持其中一位候選人。

San Mateo縣第二選區縣議員參選人Charles Stone是前Belmont市長,而Noelia Corzo是San Mateo – Foster City聯合學區委員,第二選區範圍包括San Mateo、Foster City,以及大部份的Belmont市。

近日,San Mateo College Park小學的一群家長發表公開信,表明支持Stone,原因是他們認為Corzo在擔任學區委員期間,曾經指控亞裔家長是帶有種族歧視的菁英。

信中指出,Corzo的競選團隊,主動向San Mateo縣的選民發送了中文短信,敦促他們投票給她,並承諾提供援助,並幫助打擊仇亞行為,這些College Park小學孩子的現任和前任家長在信中表示,感到奇怪的是,Corzo突然將自己塑造成亞太裔社區的擁護者,而她過去卻曾貶低亞太裔選民。

College Park小學家長Amy Wong Thai說:「身為亞裔住在中北區(San Mateo),我感覺她在離間社區,讓我覺得我的小孩儘管住在中北區,但是卻無法滿足學區所謂的多元化及公平,在他們眼中,儘管我們代表中北區,但卻不是正確族裔,而是種族主義者,菁英分子。」

這起事件要追溯到2020年疫情期間,學區都在討論公平教育,拉美裔的Corzo認為,中文沉浸式教學的College Park小學都是亞裔學生,社區的拉美裔學生被迫搭巴士到其他學校上課,Corzo和另一位學區委員Shara Watkins一直被指為反對亞裔家長的聲音。

有家長發現,Corzo在其Facebook的競選專頁上,貼上她跟其他學區委員在非牟利機構「中文學者之友」前照相,說自己為社區所有移民發聲,支持雙語教育,還用中文發簡訊給選民,在一些家長抗議後,Corzo把帖子移除。

Thai說:「她沒有支持我們的主張,反而製造一個情景,讓人感到我們都在反對她,本因把大家團結起來,她反而更加分化亞裔社區。」

這些家長雖然沒有成立「反對Corzo競選陣營」,但是公開表明支持她的對手Charles Stone。

對於學區內的部份家長不支持Corzo競選縣議員,Corzo的競選公關接受記者電話採訪回復。

公關Rudy Espinoza說:「很難過,我們必須為這些攻擊而自衛,這只是一小撮人,藉著錯誤的資訊,誤導的策略,跟我們的對手站在一起,令人難過,Corzo向來支持有色人種,特別是亞裔社區,跟亞裔社區長期合作,全面改善San Mateo縣。」

Corzo競選團隊表示,Corzo獲得San Mateo縣的亞太裔聯誼會背書。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。