聖荷西警方週二逮捕一名華裔男子Leonard Cheng,他涉嫌性侵未成年人。

警方在6月28日接獲受害者的報案,45歲的嫌犯Leonard Cheng是聖荷西居民,在聖塔克拉拉縣加州兒童服務擔任物理治療師,當時16歲的受害者接受嫌犯的治療,結果不只一次,嫌犯涉嫌對受害者進行性侵行為。

經過調查,聖縣地檢處對嫌犯發出逮捕令,目前被關押在縣監獄。

由於當時嫌犯還有對其他的未成年人進行治療,警方正在尋找可能的受害者。

有相關線索人士,可以致電聖荷西警察局,電話 :(408) 277-4102。

