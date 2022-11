【KTSF】

Powerball彩票的頭獎,累積獎金已經達到16億美元,是Powerball有史以來最高。

上期週三晚開的Powerball,雖然沒人中頭獎,不過根據加州彩票局,中五個號碼的幸運兒於加州有兩名,其中一張彩票是南灣Milpitas,位於Milptitas市Milmont Drive的7-11便利店售出,贏得100萬元獎金。

由於近三個月來,Powerball都沒人中頭獎,累積獎金升至16億美元,如果今期頭獎一票獨得,並一筆過拿現金的話,現金總值7億8千2百40萬元。

