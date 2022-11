普洛西丈夫遇襲案 疑犯據報非法逗留美國

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦眾議長Nancy Pelosi的丈夫Paul Pelosi,在上週於家中遭襲擊,送醫治療後週四已出院,有消息指出,涉及此案的疑犯,疑似是違法拘留於國內。

根據國土安全部的消息,涉嫌在上週襲擊Paul Pelosi的加拿大籍疑犯David DePape,不是合法居留美國,並有可能會被驅逐出境。

國土安全部表示,DePape在2008年從南方邊境以短期訪客身份入境美國,並從此未離開過,加拿大籍人士可合法停留6個月。

移民及海關執法局(ICE)在11月1日向舊金山縣監獄提出,DePape的移民拘留請求,ICE通常會在聯邦或州執法單位拘捕非法移民者時,提出移民拘留請求,要求該單位在釋放疑犯前,通知或轉交疑犯至ICE。

聯邦調查文件也指出,DePape除了Pelosi之外,也計劃攻擊更多目標,包括一名當地的教授,多名州及聯邦官員,還有他們的家人,DePape也稱自己是在進行自殺任務。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「這是一名願意竭盡全力,計劃這宗襲擊的人士,調查如何潛入他們的房子,甚至在警察面前施暴,所以我們清楚他有極高程度的危險性。」

面對多項地方、州和聯邦的控訴,DePape在週二首次出庭,週三向州法院提出無罪抗辯,法官下令他不得保釋,他也將於週五再次出庭。

