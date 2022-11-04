普洛西丈夫遇襲案 疑犯據報非法逗留美國

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦眾議長Nancy Pelosi的丈夫Paul Pelosi，在上週於家中遭襲擊，送醫治療後週四已出院，有消息指出，涉及此案的疑犯，疑似是違法拘留於國內。

根據國土安全部的消息，涉嫌在上週襲擊Paul Pelosi的加拿大籍疑犯David DePape，不是合法居留美國，並有可能會被驅逐出境。

國土安全部表示，DePape在2008年從南方邊境以短期訪客身份入境美國，並從此未離開過，加拿大籍人士可合法停留6個月。

移民及海關執法局（ICE）在11月1日向舊金山縣監獄提出，DePape的移民拘留請求，ICE通常會在聯邦或州執法單位拘捕非法移民者時，提出移民拘留請求，要求該單位在釋放疑犯前，通知或轉交疑犯至ICE。

聯邦調查文件也指出，DePape除了Pelosi之外，也計劃攻擊更多目標，包括一名當地的教授，多名州及聯邦官員，還有他們的家人，DePape也稱自己是在進行自殺任務。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）說：「這是一名願意竭盡全力，計劃這宗襲擊的人士，調查如何潛入他們的房子，甚至在警察面前施暴，所以我們清楚他有極高程度的危險性。」

面對多項地方、州和聯邦的控訴，DePape在週二首次出庭，週三向州法院提出無罪抗辯，法官下令他不得保釋，他也將於週五再次出庭。

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