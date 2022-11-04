Twitter週五開始全球大幅裁員 有辦公室暫時關閉

【KTSF 張麗月報導】

Tesla創辦人馬斯克收購了社交媒體Twitter一星期之後，Twitter週五開始在全球大幅裁員，以及暫時關閉一些辦公室，部份員工已經提出集體訴訟。

總部設在舊金山（三藩市）的Twitter換了新東主馬斯克，經過一星期的混亂和不確定之後，隨即迎來在全球大幅裁員。

Twitter僱員總數約有7,500人，消息透露，可能裁減一半人手，約共3,700人，公司在週五早上9點之前透過電郵，通知員工是否被裁退，被裁退的員工週五開始，不可以登入公司的內部電腦系統。

根據Twitter員工發出的推文，受裁員影響的包括工程、通訊和產品等部門，而印度的傳訊部團隊也被裁退，一些資深行政人員，包括工程部副總裁Arnaud Weber，以及訂閱部門Twitter Blue的僱員也要離職，。

Twitter聘用顧問公司KPMG，在部份國際市場包括亞洲在內，幫助處理今次裁員事務。

消息指，馬斯克已經指示Twitter的團隊，要節省年度的基礎營運開支十億元。

除了裁員之外，在全球各地，包括歐洲、中東和非洲總部大樓，一些辦公室也暫時關閉。

一班Twitter僱員提出集體訴訟，控告公司在大規模裁員之前，並沒有提供法例規定的60天預早通知期，涉嫌違反聯邦和加州法例。

另一方面，馬斯克掌控Twitter之後，在Twitter平台上，有關種族歧視和仇恨的言論被指增加了，一些企業包括General Mills、GM、Audi和Pfizer等，已經暫停在Twitter登廣告。

馬斯克就發推文回應說，公司的收益大跌，是因為一些活躍份子組織向廣告商施壓所致，就算內容審核標準沒有變都會如此。

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