Twitter週五開始全球大幅裁員 有辦公室暫時關閉

【KTSF 張麗月報導】

Tesla創辦人馬斯克收購了社交媒體Twitter一星期之後,Twitter週五開始在全球大幅裁員,以及暫時關閉一些辦公室,部份員工已經提出集體訴訟。

總部設在舊金山(三藩市)的Twitter換了新東主馬斯克,經過一星期的混亂和不確定之後,隨即迎來在全球大幅裁員。

Twitter僱員總數約有7,500人,消息透露,可能裁減一半人手,約共3,700人,公司在週五早上9點之前透過電郵,通知員工是否被裁退,被裁退的員工週五開始,不可以登入公司的內部電腦系統。

根據Twitter員工發出的推文,受裁員影響的包括工程、通訊和產品等部門,而印度的傳訊部團隊也被裁退,一些資深行政人員,包括工程部副總裁Arnaud Weber,以及訂閱部門Twitter Blue的僱員也要離職,。

Twitter聘用顧問公司KPMG,在部份國際市場包括亞洲在內,幫助處理今次裁員事務。

消息指,馬斯克已經指示Twitter的團隊,要節省年度的基礎營運開支十億元。

除了裁員之外,在全球各地,包括歐洲、中東和非洲總部大樓,一些辦公室也暫時關閉。

一班Twitter僱員提出集體訴訟,控告公司在大規模裁員之前,並沒有提供法例規定的60天預早通知期,涉嫌違反聯邦和加州法例。

另一方面,馬斯克掌控Twitter之後,在Twitter平台上,有關種族歧視和仇恨的言論被指增加了,一些企業包括General Mills、GM、Audi和Pfizer等,已經暫停在Twitter登廣告。

馬斯克就發推文回應說,公司的收益大跌,是因為一些活躍份子組織向廣告商施壓所致,就算內容審核標準沒有變都會如此。

