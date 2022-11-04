舊金山華埠Kearny及Jackson街交界實施全向十字路口（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠Kearny和Jackson交界路口的改善工程，週四正式向社區開放。

全向十字路口（Pedestrian Scramble）大多數設置在交通繁忙，行人眾多的路口。

舊金山交通局街道總監Tom Maguire說：「當人們正走過十字路口時，所有汽車交通燈都是紅燈，所有的步行標誌都為行人轉綠燈，這名叫全向十字路口，它允許人們從東到西或，從北到南，甚至對角線，沒有汽車移動，這樣他們就可以盡可能安全行人和車輛之間沒有衝突

舊金山交通局街道總監Tom Maguire表示，華埠Kearny街曾經是市內最危險的街道之一，但現在當局安排8個新的全向十字路口，在Kearny和Stockton，希望可以減少意外，他指將會在市內更多地方建設更多來保障行人安全。

舊金山第三區市參事佩斯金說：「這些有助於減少行人死亡和行人受傷，並通過0.5%的銷售稅（Prop K）來支付

市參事佩斯金感激社區和不同機構的支持，他提醒市民，在11月8日的選舉，投票贊成L提案，提案將會延長0.5%的銷售稅來改善社區設施。

他指今日的項目就是一個好例子，正向大家展示納稅人提供的錢能如何幫助社區。

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