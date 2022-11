舊金山華埠Kearny及Jackson街交界實施全向十字路口（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠Kearny和Jackson交界路口的改善工程,週四正式向社區開放。

全向十字路口(Pedestrian Scramble)大多數設置在交通繁忙,行人眾多的路口。

舊金山交通局街道總監Tom Maguire說:「當人們正走過十字路口時,所有汽車交通燈都是紅燈,所有的步行標誌都為行人轉綠燈,這名叫全向十字路口,它允許人們從東到西或,從北到南,甚至對角線,沒有汽車移動,這樣他們就可以盡可能安全行人和車輛之間沒有衝突

舊金山交通局街道總監Tom Maguire表示,華埠Kearny街曾經是市內最危險的街道之一,但現在當局安排8個新的全向十字路口,在Kearny和Stockton,希望可以減少意外,他指將會在市內更多地方建設更多來保障行人安全。

舊金山第三區市參事佩斯金說:「這些有助於減少行人死亡和行人受傷,並通過0.5%的銷售稅(Prop K)來支付

市參事佩斯金感激社區和不同機構的支持,他提醒市民,在11月8日的選舉,投票贊成L提案,提案將會延長0.5%的銷售稅來改善社區設施。

他指今日的項目就是一個好例子,正向大家展示納稅人提供的錢能如何幫助社區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。