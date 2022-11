【KTSF】

儘管當前的通貨膨脹率很高,但全國零售聯合會預測,接下來購物月的消費額將高於去年。

今年許多零售商比往常更早地開始了假日購物季的促銷活動,全國零售聯合會預測,11月和12月購物月的銷售額將在9,420億到9,600億元之間,比去年增加6%到8%。

諮詢公司Deloitte也預測了消費會有增長,但不會那麼高,消費者可能會使用信用卡或儲蓄來付款。

