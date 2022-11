【KTSF】

目前美國首次購房者人數創歷史新低,而首次購房者的平均年齡則有所上升。

美國各地越來越多的人正在等待更長的時間來購買居所,根據全國房地產經紀人協會,今年所有房屋的銷售報告,截至今年6月的一年中,首次購房者的人數下降到26%的歷史低點,首次購房者的平均年齡則上升到36歲,比前一年大3歲。

造成這種情況的因素包括房價上漲、利率上升,和消費者收入下降。

