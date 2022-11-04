夏令時間本週日結束 時鐘需撥慢一小時

【KTSF 張擎鳳報導】

夏令時間將於本週日結束，提提大家要在週日凌晨2時，將時鐘撥慢一小時，但這個時間變化，有時會讓人睡不著覺。

夏令時間結束，不少人的生理時鐘被打亂，令到早上要飲多一杯咖啡。

克利夫蘭診所睡眠障礙中心神經科醫生Marri Horvat說：「當你失去一個小時，或增加一個小時時，你的生物鐘就混亂了，這可能會導致很多不同的後果。」

Horvat說，春天時鐘校快一小時，更容易察覺所導致的混亂，但秋天將時間撥慢一小時，對身體也很不利。

所以她說，現在做出一些改變很重要，例如每天將睡眠和醒來時間調整15或20分鐘，逐漸改變您的生理時鐘。

Horvat說：「這似乎是一個很小的變化，看起來像，我有額外的時間睡覺，但它確實會產生不利影響，尤其是對我們的整體情緒。」

Horvat說，限制攝取咖啡因，睡前喝點酒也有幫助，做運動和曬太陽也可以，讓您的身體在正確的時間入睡。

Horvat說：「我們要求我們的身體做出這種改變，而我們沒有給出正確的信息，對吧？外面天亮的時候，我們應該醒著，天黑了，我們該睡覺了，但我們違反自然規律，所以這對人們來說，可能是一件困難的事情是很正常的。」

國會正在爭論是否應該取消夏令時間這個傳統。

國會參議院於3月通過了跨黨派的《陽光保護法》，這將使夏令時間永久化，但該法案在眾議院停滯不前。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。