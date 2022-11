夏令時間本週日結束 時鐘需撥慢一小時

【KTSF 張擎鳳報導】

夏令時間將於本週日結束,提提大家要在週日凌晨2時,將時鐘撥慢一小時,但這個時間變化,有時會讓人睡不著覺。

夏令時間結束,不少人的生理時鐘被打亂,令到早上要飲多一杯咖啡。

克利夫蘭診所睡眠障礙中心神經科醫生Marri Horvat說:「當你失去一個小時,或增加一個小時時,你的生物鐘就混亂了,這可能會導致很多不同的後果。」

Horvat說,春天時鐘校快一小時,更容易察覺所導致的混亂,但秋天將時間撥慢一小時,對身體也很不利。

所以她說,現在做出一些改變很重要,例如每天將睡眠和醒來時間調整15或20分鐘,逐漸改變您的生理時鐘。

Horvat說:「這似乎是一個很小的變化,看起來像,我有額外的時間睡覺,但它確實會產生不利影響,尤其是對我們的整體情緒。」

Horvat說,限制攝取咖啡因,睡前喝點酒也有幫助,做運動和曬太陽也可以,讓您的身體在正確的時間入睡。

Horvat說:「我們要求我們的身體做出這種改變,而我們沒有給出正確的信息,對吧?外面天亮的時候,我們應該醒著,天黑了,我們該睡覺了,但我們違反自然規律,所以這對人們來說,可能是一件困難的事情是很正常的。」

國會正在爭論是否應該取消夏令時間這個傳統。

國會參議院於3月通過了跨黨派的《陽光保護法》,這將使夏令時間永久化,但該法案在眾議院停滯不前。

