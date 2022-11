加州11月選舉不少華裔候選人參選公職 大多數競選連任（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

下星期二登場的中期選舉,有不少華裔候選人參選加州公職,其中來自灣區的華裔候選人,大多數是競選連任,也有部分是挑戰新職務,當中又以首度參選加州州參議員的Fremont市長高敘加((Lily Mei))最受到矚目。

這次競選加州公職的華裔候選人多數為連任,少數是競選新職,除了先前本台已經介紹過,競選加州主計長的共和黨籍華裔候選人陳仁宜(Lanhee Chen)之外,還有一位備受華裔社區矚目的,就是競選加州州參議員第10選區的華裔候選人高敘加,她是Fremont市首位亞裔女性市長。

高敘加說:「我們需要財務上的安全,公共安全、健康以及住房,所以我覺得我有這個機會能代表華裔,如果我能到州參議會,我是唯一一個華裔女性州參議員,在北邊(北加州)我們的歷史,加州歷史第一位華裔的女性州參議員,所以我很希望有這個機會當選。」

這個席位是現任州參議員Bob Wieckowski任滿後的開放席位,涵蓋Fremont、Hayward、Milpitas,以及部分聖荷西等地。

初選時競爭格外激烈,有六人參選,高敘加以33.1%的得票高居第一,不過第二高票的民主黨籍阿富汗裔Hayward市議員Aisha Wahab,初選得票也高達30%,兩人票數差距不大,下週二的選舉將一決高下。

高敍加表示,從Fremont學區委員、市議員到市長,她一共競選五次,五次都勝選,她感謝華裔社區的支持,也認為當前是社區團結的關鍵時刻。

高敍加說:「因為我們現在有很多仇亞,我們覺得說,我們需要幫忙,我們華裔有個聲音,因為有些人覺得安全的關係,現在這幾年碰到很多情況,不是生意被傷害被爆竊,就是家裡(被爆竊),有時候就是催化轉化器,或者我們的安全,尤其我們年紀大的,我們年紀小的,所以我非常主張,我的觀點是支持公共安全,我覺得是非常重要。」

此外,這次的選舉,灣區有不少華裔民選官員要競選連任,不過由於選情基本穩定,並未見到許多造勢活動或競選宣傳。

首先是加州財政部長馬世雲(Fiona Ma),民主黨的馬世雲除了擔任公職,也是註冊會計師,從政以來一直是選舉的常勝軍,這次連任也被看好,她的競爭對手是共和黨籍墨西哥裔前市議員和會計師Jack Guerrero。

競選連任的還有多位華裔州眾議員,代表加州州眾議員第19選區,也就是舊金山部分地區的華裔州眾議員丁右立(Phil Ting),經常在華文媒體上出現的他,積極推銷他的政績,連任也被看好,他的對手是共和黨籍的行業分析師Karsten Weide。

同樣競選連任的華裔候選人李天明(Alex Lee),在選區重劃後競選的是加州州眾議員第24選區,這個席位在6月的初選競爭格外激烈,有六人角逐,其中包括三位華裔候選人,李天明、朱感生以及黃潔宜,最終李天明以38.5%的得票領先,這次11月的選舉,與第二高票的共和黨籍小商業主Bob Brunton一決高下,一般預料李天明可望連任。

矽谷地區還有選區重劃之後的加州眾議員第26選區,則是競選連任的華裔州眾議員羅達倫(Evan Low)的選區,他在初選時以66.9%的高得票領先,這次11月選舉則與第二高票的共和黨籍商業安全顧問Tim Gorsulowsky一決高下,基本上連任沒有問題。

另外,華裔加州最高法院大法官劉弘威(Goodwin Liu)這次也在選票上要競選連任。

