加州11月選舉不少華裔候選人參選公職 大多數競選連任（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

下星期二登場的中期選舉，有不少華裔候選人參選加州公職，其中來自灣區的華裔候選人，大多數是競選連任，也有部分是挑戰新職務，當中又以首度參選加州州參議員的Fremont市長高敘加（（Lily Mei））最受到矚目。

這次競選加州公職的華裔候選人多數為連任，少數是競選新職，除了先前本台已經介紹過，競選加州主計長的共和黨籍華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）之外，還有一位備受華裔社區矚目的，就是競選加州州參議員第10選區的華裔候選人高敘加，她是Fremont市首位亞裔女性市長。

高敘加說：「我們需要財務上的安全，公共安全、健康以及住房，所以我覺得我有這個機會能代表華裔，如果我能到州參議會，我是唯一一個華裔女性州參議員，在北邊（北加州）我們的歷史，加州歷史第一位華裔的女性州參議員，所以我很希望有這個機會當選。」

這個席位是現任州參議員Bob Wieckowski任滿後的開放席位，涵蓋Fremont、Hayward、Milpitas，以及部分聖荷西等地。

初選時競爭格外激烈，有六人參選，高敘加以33.1%的得票高居第一，不過第二高票的民主黨籍阿富汗裔Hayward市議員Aisha Wahab，初選得票也高達30%，兩人票數差距不大，下週二的選舉將一決高下。

高敍加表示，從Fremont學區委員、市議員到市長，她一共競選五次，五次都勝選，她感謝華裔社區的支持，也認為當前是社區團結的關鍵時刻。

高敍加說：「因為我們現在有很多仇亞，我們覺得說，我們需要幫忙，我們華裔有個聲音，因為有些人覺得安全的關係，現在這幾年碰到很多情況，不是生意被傷害被爆竊，就是家裡（被爆竊），有時候就是催化轉化器，或者我們的安全，尤其我們年紀大的，我們年紀小的，所以我非常主張，我的觀點是支持公共安全，我覺得是非常重要。」

此外，這次的選舉，灣區有不少華裔民選官員要競選連任，不過由於選情基本穩定，並未見到許多造勢活動或競選宣傳。

首先是加州財政部長馬世雲（Fiona Ma），民主黨的馬世雲除了擔任公職，也是註冊會計師，從政以來一直是選舉的常勝軍，這次連任也被看好，她的競爭對手是共和黨籍墨西哥裔前市議員和會計師Jack Guerrero。

競選連任的還有多位華裔州眾議員，代表加州州眾議員第19選區，也就是舊金山部分地區的華裔州眾議員丁右立（Phil Ting），經常在華文媒體上出現的他，積極推銷他的政績，連任也被看好，他的對手是共和黨籍的行業分析師Karsten Weide。

同樣競選連任的華裔候選人李天明（Alex Lee），在選區重劃後競選的是加州州眾議員第24選區，這個席位在6月的初選競爭格外激烈，有六人角逐，其中包括三位華裔候選人，李天明、朱感生以及黃潔宜，最終李天明以38.5%的得票領先，這次11月的選舉，與第二高票的共和黨籍小商業主Bob Brunton一決高下，一般預料李天明可望連任。

矽谷地區還有選區重劃之後的加州眾議員第26選區，則是競選連任的華裔州眾議員羅達倫（Evan Low）的選區，他在初選時以66.9%的高得票領先，這次11月選舉則與第二高票的共和黨籍商業安全顧問Tim Gorsulowsky一決高下，基本上連任沒有問題。

另外，華裔加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）這次也在選票上要競選連任。

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