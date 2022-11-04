危機熱線988自7月啟用以來越來越多人使用

【KTSF 歐志洲報導】

為美國民眾設立的危機熱線988，自7月啟用以來，有越來越多的人使用，代表加州的聯邦參議員Alex Padilla表示，會繼續爭取聯邦撥款資助這服務。

988危機熱線在今年7月投入服務，加上短訊和網上傾談服務，在9月達到超過35萬次，和去年9月相比增加33%，顯示有更多的人適應這個求助方式。

而打到熱線的接線率，也從開始的63%，一年內提高到88%，等候時間則從去年9月的2分51秒，加快到今年的42秒。

Padilla說：「要是你面對精神上的苦惱，或是擔心親人可能需要幫助，要是打988或發短訊到988，就可以聯絡上一個有經過訓練的精神健康專員，這個人們可以容易取得的服務，可以挽救生命。」

Padilla補充，爭取到1,100萬元，來擴充加州的精神健康服務網絡，把服務帶到需要支援的社區中。

但是根據CNN和Kaiser家庭基金，在7月底至8月初，針對兩千個成年人所做的調查發現，有9成的人認為，美國有精神健康方面的危機，但是多達56%的受訪者說，沒有聽過988，所以當局還需要在宣傳工作上下多一些功夫。

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