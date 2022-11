危機熱線988自7月啟用以來越來越多人使用

【KTSF 歐志洲報導】

為美國民眾設立的危機熱線988,自7月啟用以來,有越來越多的人使用,代表加州的聯邦參議員Alex Padilla表示,會繼續爭取聯邦撥款資助這服務。

988危機熱線在今年7月投入服務,加上短訊和網上傾談服務,在9月達到超過35萬次,和去年9月相比增加33%,顯示有更多的人適應這個求助方式。

而打到熱線的接線率,也從開始的63%,一年內提高到88%,等候時間則從去年9月的2分51秒,加快到今年的42秒。

Padilla說:「要是你面對精神上的苦惱,或是擔心親人可能需要幫助,要是打988或發短訊到988,就可以聯絡上一個有經過訓練的精神健康專員,這個人們可以容易取得的服務,可以挽救生命。」

Padilla補充,爭取到1,100萬元,來擴充加州的精神健康服務網絡,把服務帶到需要支援的社區中。

但是根據CNN和Kaiser家庭基金,在7月底至8月初,針對兩千個成年人所做的調查發現,有9成的人認為,美國有精神健康方面的危機,但是多達56%的受訪者說,沒有聽過988,所以當局還需要在宣傳工作上下多一些功夫。

