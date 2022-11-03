舊金山訪谷區7-11便利店發生兇殺案 七旬老翁遇襲亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）訪谷區一間7-11便利店發生兇殺案，一名77歲老翁遇襲後當場死亡，警方拘捕了涉案疑犯。

代表第十區包括訪谷區的市參事華頌善（Shamann Walton）辦事處發布的資料顯示，襲擊案現場位於Bayshore大道夾Arleta Ave的7-11便利店。

警方表示，案發時間是週二清晨6時半左右，匪徒襲擊這間7-11便利店一名店員，以及兩個路人。

警方初步調查顯示，疑犯在便利店搗亂，並在店外襲擊兩名路人，疑犯多次毆打和踢其中一名受害人的頭部，警員抵達現場之後拘捕疑犯，救護員為傷者急救，但搶救無效，事主證實死亡。

華頌善的辦事處指出，死者是77歲Richard Owens，他的家人並非居住在舊金山。

Theresa Lee居住在附近，她也是一名長者，她想送這朵花給死者的家人。

Theresa Lee說：「沒有人應該遇到這樣的事情，沒有人，我不管他是誰，他們不應該對（長者）幹這種事，應該尊重老人，我害怕出門，我老了，不能好像從前那樣反抗，對受害人做這種事是錯誤的，沒有人應該在家裡感到懼怕，這裡是舊金山。」

羅先生在訪谷區住了20多年，他說：「（你覺得治安如何？）都差不多，現在越來越多華人，我覺得沒什麼，何時何地都會有些不好的事發生，只好留意一下沒有辦法，（你會否覺得很突然？這間7/11便利店發生兇殺案，而死者是一名70多歲的老翁？）當然不應該發生這事，為何襲擊一個老伯，這樣老的人，又沒有錢，為何要襲擊他，這些人不是人。」

市參事華頌善發聲明表示，對於區內發生這種，對長者的暴力罪案感到心碎，他與負責這區治安的Ingleside警察分局局長Derrick Lew合作，跟進這宗命案的調查。

警方表示，這次襲擊匪徒是隨機犯案。

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