舊金山訪谷區7-11便利店發生兇殺案 七旬老翁遇襲亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)訪谷區一間7-11便利店發生兇殺案,一名77歲老翁遇襲後當場死亡,警方拘捕了涉案疑犯。

代表第十區包括訪谷區的市參事華頌善(Shamann Walton)辦事處發布的資料顯示,襲擊案現場位於Bayshore大道夾Arleta Ave的7-11便利店。

警方表示,案發時間是週二清晨6時半左右,匪徒襲擊這間7-11便利店一名店員,以及兩個路人。

警方初步調查顯示,疑犯在便利店搗亂,並在店外襲擊兩名路人,疑犯多次毆打和踢其中一名受害人的頭部,警員抵達現場之後拘捕疑犯,救護員為傷者急救,但搶救無效,事主證實死亡。

華頌善的辦事處指出,死者是77歲Richard Owens,他的家人並非居住在舊金山。

Theresa Lee居住在附近,她也是一名長者,她想送這朵花給死者的家人。

Theresa Lee說:「沒有人應該遇到這樣的事情,沒有人,我不管他是誰,他們不應該對(長者)幹這種事,應該尊重老人,我害怕出門,我老了,不能好像從前那樣反抗,對受害人做這種事是錯誤的,沒有人應該在家裡感到懼怕,這裡是舊金山。」

羅先生在訪谷區住了20多年,他說:「(你覺得治安如何?)都差不多,現在越來越多華人,我覺得沒什麼,何時何地都會有些不好的事發生,只好留意一下沒有辦法,(你會否覺得很突然?這間7/11便利店發生兇殺案,而死者是一名70多歲的老翁?)當然不應該發生這事,為何襲擊一個老伯,這樣老的人,又沒有錢,為何要襲擊他,這些人不是人。」

市參事華頌善發聲明表示,對於區內發生這種,對長者的暴力罪案感到心碎,他與負責這區治安的Ingleside警察分局局長Derrick Lew合作,跟進這宗命案的調查。

警方表示,這次襲擊匪徒是隨機犯案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。