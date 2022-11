【KTSF】

市場研究公司IRI預測,今年感恩節晚餐的花費將會比去年增加13.5%。

IRI比較了一些感恩節食品的零售價格,比如火雞和其它肉類、烘焙食品、飲料和配菜而得出預測結果。

該機構也認為,未來幾週的促銷活動,也不會讓價格下調太多。

IRI調查發現,大約38%的消費者已經準備為今年的節日食品花更多的錢。

