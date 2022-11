消息指Tesla將調度上海工程師到Fremont廠房 協助提高生產力（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

電動車製造商Tesla傳出,將調度上海廠的工程師至東灣Fremont,協助提高生產力。

根據The Mercury News報導,有熟知Tesla計劃的人士透露,該車廠預計派遣約200名上海廠的技術人員至Fremont,人員大多為自動化及控制工程師,派遣期間至少長達三個月,最快在這個月開始。

Tesla位於Fremont的廠房,主要負責生產Model S、X、3,還有Y車款,一年可生產65萬輛電動車。

上海廠則在9月單月生產83,135輛電動車,創Tesla單月新高。

知情人士表示,這項創舉,與上海廠的機械維護和改進有關,是由場內的自動化及控制工程師,在短短五週內的時間完成,車廠產量能翻倍至一年100萬輛.

現時在中國訂車,最快1至4週到貨,反觀Fremont廠製造的Model Y車款,在美國等候時間則延期至2023年4月。

Tesla 4月的第三季交貨報告也指出,遠程運輸是個問題。

Tesla上海廠拒絕置評。

