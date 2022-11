有市民向交通局爭取將Muni巴士7號線連接日落區及華埠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)的7號Muni巴士線現時接載乘客來回日落區及SOMA區,有市民向交通局爭取,將7號線改道及設立快線,直接連接日落區及華埠。

有份進行社區倡議的日落中華文化區總監黃麗瑜表示,舊金山華埠及日落區都是華裔最集中的社區,直達巴士線能容許日落區的第二代移民,和華埠的老一代更方便的互相來往,他們正徵詢市民對於設立快線的意見。

舊金山巿參事佩斯金及馬兆明都支持這個計劃。

華埠商戶聯會主席邵旗謙表示,很多在華埠工作的僱員或老闆,都是在日落區居住,直達巴士能夠帶動人流及帶來更多機遇。

邵旗謙說:「有很多人上班下班都要轉車,經過一個多小時才能來往華埠和日落區,尤其現在開始早天黑,治安的問題亦是一個考量的因素。」

有支持設立快線的市民表示,每天來往日落區和華埠上班十分麻煩。

日落區市民謝小姐說:「我要乘搭L線去到輕軌站,再轉M、K、S線,再轉去Market下車,再轉30、45線去到華埠。」

她的媽媽因為應付不來轉車,一個人在華埠的家中。

謝小姐說:「轉來轉去,我都算年輕,算走得快,我都覺得很辛苦,如果年紀大的拿著菜、拿著東西,就更加辛苦。」

商戶張小姐說:「很好,方便嘛,挺好的,(你猜開了快線,對你的生意有什麼影響?)當然是人流多點啦。」

有市民表示,幾乎每天都要來往日落區及華埠,快線直接連接兩地非常方便,所以十分贊成。

