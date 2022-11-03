有市民向交通局爭取將Muni巴士7號線連接日落區及華埠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）的7號Muni巴士線現時接載乘客來回日落區及SOMA區，有市民向交通局爭取，將7號線改道及設立快線，直接連接日落區及華埠。

有份進行社區倡議的日落中華文化區總監黃麗瑜表示，舊金山華埠及日落區都是華裔最集中的社區，直達巴士線能容許日落區的第二代移民，和華埠的老一代更方便的互相來往，他們正徵詢市民對於設立快線的意見。

舊金山巿參事佩斯金及馬兆明都支持這個計劃。

華埠商戶聯會主席邵旗謙表示，很多在華埠工作的僱員或老闆，都是在日落區居住，直達巴士能夠帶動人流及帶來更多機遇。

邵旗謙說：「有很多人上班下班都要轉車，經過一個多小時才能來往華埠和日落區，尤其現在開始早天黑，治安的問題亦是一個考量的因素。」

有支持設立快線的市民表示，每天來往日落區和華埠上班十分麻煩。

日落區市民謝小姐說：「我要乘搭L線去到輕軌站，再轉M、K、S線，再轉去Market下車，再轉30、45線去到華埠。」

她的媽媽因為應付不來轉車，一個人在華埠的家中。

謝小姐說：「轉來轉去，我都算年輕，算走得快，我都覺得很辛苦，如果年紀大的拿著菜、拿著東西，就更加辛苦。」

商戶張小姐說：「很好，方便嘛，挺好的，（你猜開了快線，對你的生意有什麼影響？）當然是人流多點啦。」

有市民表示，幾乎每天都要來往日落區及華埠，快線直接連接兩地非常方便，所以十分贊成。

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