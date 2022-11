中華總會館成立172年 出現首位女總董林少琪（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)華埠中華總會館總董的職位,170年來都是男性出任,週三就打破這個慣例。

舊金山華埠中華總會館週三舉行就職典禮,委任林少琪(Alisa Lam)出任總董,成為中華總會館創立超過170年以來首位女性總董。

從行政官朱嘉文手上接到印鑑後,林少琪正式成為總會館總董,林少琪是人和總會館的主席,早在當選主席時,她已知道將會擔任總董,而週三終於要正式上任。

林少琪說:「這是一個歷史性時刻,我希望可以合乎大家的期望,我知道這二個月會過得很快,希望我可以在這兩個月任盡力做好。」

她也相信在這兩個月,歷任總董都會幫助她達成任務,在這個一直以來都是男性主導的總會館服務,她表示並不擔心遇上挑戰。

林少琪說:「我會盡力與他們合作,我的目標是為社區做最好的,這也是大家的目標,無論是男或女,但我知道這不會是個挑戰,因為我知道大家心中有著共同目標。」

市長布里德出席就職典禮,表示樂見有女性在172年以來,首次出任此職位,就如她自己成為市長一樣,代表著女性也可以接受任何挑戰。

根據資料,中華總會館的商董制度,是七大會館各自選出主席之後,採取輪值出任總董,總董任期為兩個月。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。